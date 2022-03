„Jenže poté jsme se jakoby uspokojili a mysleli si, že výhra přijde sama,“ připomněl Štycha herní výpadek svého týmu, který dokázaly hráčky soupeře gólově potrestat, a to rovnou dvakrát.

„Snažili jsme se o vyrovnání, ale soupeři velmi dobře zachytala brankářka a navíc nám chyběl kousek fotbalového štěstíčka,“ poukazoval karlovarský trenér.

I tak se nakonec Slávistkám povedlo vyrovnat ještě v prvním poločase. Svou druhou branku vstřelila Monika Patakiová a stanovila tak poločasový stav zápasu na 2:2,

„Minutu před koncem prvního poločasu jsme si vytvořili tlak, který jsme dokázali zúročit a dokázali vyrovnat,“ oddychl si trenér Slavie.

Po změně stran už výběr Slavie nepřipustil žádné překvapení a soupeře jednoznačně přehrál, což vyjádřili brankově.

„V první půli jsme nehráli vůbec špatně, jen nám chyběla přímočarost v zakončení a také finální přihrávka. S děvčaty jsme si řekli, co chceme hrát, a to se nám povedlo,“ chválil si výkon ve druhé polovině duelu Štycha.

„Na co jsme sáhli, to nám vyšlo. Hráčky soupeře se za druhý poločas nedostaly za půlku a naše hra byla opravdu skvělá,“ pochvaloval si karlovarský kormidelník.

Nejpilnější střelkyní byla po obrátce stran karlovarská Eliška Trampuschová, která obstarala pět branek z celkových deseti, které slávistky soupeřkám z Oberlindu ve druhém poločase nastřílely.

„Doufám, že si přeneseme vítězství do prvního utkání jarní části, ve kterém se představíme v neděli 13. března od 14.30 hodin v utkání s Baníkem Most Souš,“ přeje si úspěšný vstup do divizní soutěže žen A Štycha.

FC Slavia Karlovy Vary – SC 06 Oberlind 12:2 (2:2). Branky Slavie: Trampuschová Eliška 5, Patakiová Monika 4, Baltyzarová Eva 2, Jirsová Petra. Rozhodčí: Jaroš. Diváci: 30.

FC Slavia Karlovy Vary: Bauerová – Martincová, Bartyzalová, Vagingerová, Bernardová – Lovasová, Trampuschová, Doležalová, Kolářová, Krupková – Patakiová, Czelderová (stř. Jirsová).