„Fotbalový den odstartoval již dopoledním miniturnajem dětí, které mohly prokázat, co se se během týdne naučily v rámci Fotbalové školy Horsta Siegla,“ připomněl premiérový fotbalový kemp, který se odehrával během týdne v Potůčkách, jeho spolupořadatel Miroslav Šípek.

Pak už přišlo na pořad dlouho očekávané benefiční utkání, které spolupořádaly TJ Potůčky a obec Potůčky. „Během utkání proběhl výběr dobrovolných finančních darů pro malého bojovníka Vašíka Vopáleckého,“ poukazoval Šípek.

A fotbaloví fajnšmekři si přišli zcela jistě na své. Výběru Potůčků se totiž postavily doslova fotbalové legendy, když trikot Sigi teamu oblékli Ladislav Vízek, Přemysl Bičovský, Ivan Hašek, Radim Nečas či sparťanští bratři Martin Frýdek a Horst Siegl.

„Na hřišti byla jejich přítomnost hodně znát,“ s úsměvem přiznával Šípek. A nebylo divu. Ostřílené fotbalové harcovníky totiž doplnili další exligoví hráči Tomáš Pilař, Martin Boček či herec Sagvan Tofi nebo komentátor Petr Suchoň, a na programu tak byla pořádná fotbalová jízda. Již po prvním poločase šel Sigi team do vedení o tři branky, po změně stran pak dokázal zaokrouhlit své vítězství na deset branek, když nakonec dosáhl na výhru 10:4, když se v jeho dresu blýskli hattrickem Tomáš Pilař a Horst Siegl junior.

„Moc nám to sice nešlo, jelikož kvalita byla jednoznačně na straně Sigi teamu, ale vůbec nešlo o výsledek, ale o pomoc malému Vašíkovi,“ připomněl hlavní cíl benefičního utkání.

Po skončení utkání pak přišla na pořad dražba předmětů, ve které nechyběla například podepsaná hokejka Davida Pastrňáka.

„Celkem se během dražby vybralo devatenáct tisíc, celkově pak to byla částka 55 600 Kč. K tomu jsme ještě připočetli dalších 19 700 z koncertu tří skupin, který byl na programu v potůčkovském Skipotu. Celkově tak bylo vybráno na pomoc Vašíkovi 75 300 korun, za což bychom všem chtěli poděkovat,“ vzkazuje dodatečně všem, co přispěli, Šípek a hned připojil další poděkování: „Děkujeme všem partnerům a sponzorům a prakticky všem, co se na benefičním utkání či koncertu podíleli, bez jejich pomoci by to nešlo.“

TJ Potůčky – Sigi team 4:10 (0:3). Branky: Trianh Hai Tung 2, Groh Dominik, Chvapil Petr – Siegl Patrik 3, Pilař Tomáš 3, Siegl Horst, Hašek Ivan, Frýdek Martin, Boček Martin. Rozhodčí: Kozák. Diváci: 400.

TJ Potůčky: Kokrhel – Otradovec, Trojek, St. Šípek, Jaroš – M. Šípek, Kraus, Brett, Dibelka – Malý, Chvapil (Groh, Javorský, Truhlář, Trianh Hai, Fritsch). Sigi team: Bobok – Tofi, Jedinák, Boček, Suchoň – Nečas, Pilař, Hašek, Vízek – Siegl mladší, Siegl starší (stř. Bičovský, Frýdek).