A počin to byl velkolepý, když Sedlec uspořádal fotbalový zájezd na šlágr druhé Bundesligy, ve kterém se proti sobě postavily Erzgebirge Aue a Werder Bremen.

FOTOGALERIE: Dorostenci Teplé v Nejdku neuspěli, obdrželi šest branek

„Zajistili jsme vstupenky, které nám věnoval klub Erzgebirge Aue, a vypravili jsme autobus pro šedesát ukrajinských dětí a dorostenců. Co se týče dopravy, tak bychom chtěli poděkovat společnosti DPKV za vstřícný přístup,“ chválil si Demjan velkorysost dopravního podniku, který taktéž napomohl k uskutečnění zájezdu.

„Zápas se povedl, atmosféra byla skvělá, všichni si to neskutečně užili,“ narážel předseda KSNP Sedlec na nezapomenutelný zážitek, který si ukrajinské děti odnesly. Nakonec se z výhry 3:0 radovaly Brémy, které si vystřílely před 12 273 diváky návrat mezi smetánku do 1. Bundesligy.

OBRAZEM: První ročník Karlovy Vary Cupu sklidil velký úspěch

„Nám se na zájezdu moc líbilo, domácí diváci to asi viděli jinak, protože po tomto zápase Aue sestoupilo do třetí ligy, naopak Werder se navrátil do 1. Bundesligy,“ chválili si po utkání fotbalový zážitek ukrajinští mládežníci.