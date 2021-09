„Za mě i Baník Sokolov bych chtěl oběma popřát hodně zdraví do dalších let,“ vzkazuje oběma oslavencům předseda FK Baník Sokolov Tomáš Provazník.

Oslavenci Vladimír Kraus (vlevo) a Roman Heřman (vpravo). Foto: Karel VoborníkZdroj: Karel VoborníkDruhým do party pak byl Roman Heřman, který se věnoval mládeži a v současné době i nadále rozdává fotbalovou radost z pozice trenéra či hráče staré gardy Baníku Sokolov.

A nebylo divu. Hned dva dlouholetí hráči Baníku oslavili životní jubileum padesát let. Prvním byl bývalý hráč Vladimír Kraus, který je navíc dlouholetým trenérem brankářů Sokolova.

