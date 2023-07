Dvanáct branek, nespočet parádních fotbalových akcí, penaltový rozstřel, jedna ztracená kopačka a hlavně pomoc Dennímu centru Žirafa. Tak by se dalo v kostce popsat charitativní utkání v rámci filmového festivalu, ve kterém se proti sobě postavily na dvorském stadionu Karlovarský výběr hráčů nad čtyřicet let a hvězdný Real Top Praha.

Karlovarský výběr – Real Top Praha 6:6 (4:3) – PK 4:3. | Video: Daniel Seifert

Před startem zajímavé bitvy byl předán šek na sto tisíc korun a pak už na řadu přišlo dlouho očekávané klání. A bylo se na co dívat, jelikož hosté dorazili na západ Čech v plné palbě, což se také promítlo i do úvodu zápasu. Skóre duelu otevřel již v 6. minutě Dino alias Jan Koller, který se blýskl parádním lobem z hranice šestnáctky, který se otřel o břevno a zaplul za záda brankáře Krhounka.

V 18. minutě se radoval hostující tým podruhé, to se zapsal do střelecké listiny Michal Hamršmíd, a když posléze přidal třetí branku Real Top Praha Lavi v podání Jakubu Štáfka, vypadalo to s domácím týmem hodně bledě. Ke zteči však zavelel Václav Koloušek, který zraje jako víno, čím starší tím lepší. Ten předvedl něco málo, i přes pokročilý věk, ze své rychlosti a navrátil kontaktní brankou ve 28. minutě Karlovarský výběr zpět do hry.

Ve 34. minutě skóroval Koloušek podruhé, když proměnil přímý kop z hranice šestnáctky, a ve 39. minutě bylo srovnáno, když se výstavní hlavičkou prezentoval Tomáš Oslovič. Domácí však neměli dost, když ve 40. minutě završil úspěšným lobem hattrick Koloušek, který poslal svůj tým poprvé v duelu do vedení.

Zdroj: Daniel Seifert

Po obrátce stran pak šli domácí do dvoubrankového trháku, když se prosadil zkušeně Martin Psohlavec. Následně však zabral i tým složený nejen ze sportovních celebrit. V 55. minutě přetavil rychlý přechod v důležitou branku Jakub Šorm a v 72. minutě srovnal na 5:5 úspěšným skluzem Jakub Štáfek.

Jenže, Koloušek chtěl vyhrát, a postaral se o šestou branku, ale na tu dokázal Real Top Praha také odpovědět. Ve 40. minutě zahrál rukou ve své šestnáctce Aleš Jindra a následný pokutový kop přetavil Jarmil z Okresního přeboru v roli Ladislava Hampla ve vyrovnání.

Posléze pak přišel na řadu penaltový rozstřel, při kterém přišel Lavi záměrně o kopačku, ale ani jeho úspěšný povedený kousek Real Top Praha k výhře nedotáhl, když Karlovarský výběr byl o chlup úspěšnější, vyhrál 4:3.

Karlovarský výběr 40+ – Real Top Praha 6:6 (4:3) – PK 4:3. Branky: 28. , 34. , 40. a 78. Koloušek Václav, 39. Oslovič Tomáš, 53. Psohlavec Martin – 6. Koller Jan, 18. Hamršmíd Michal, 23. a 72. Štáfek Jakub, 55. Jakub Šorm, 80. Hampl Ladislav (PK). Rozhodčí: Michaela Pachtová. Diváci: 400. Karlovarský výběr 40+: Krhounek – Oslovič, R. Kalán, Tichota, Velkoborský, Hořt, Jindra – Sochor, Hrubý, Čižnár, Štípek, Šimků, Koloušek, Vízek – Ušák, Psohlavec. Trenér: Jiří Diviš. Real Top Praha: Bellada – Rajnoch, Bosák, Šmíd, Jeník, Husenský, Hamršmíd, L. Zelenka, A. Zelenka, Vlček, Mojseňuk, Ježek, Šorm, Šmíd, Štěrba, Diviš, Němec, Koller, Kohák, Hampl, Děkan, Trojan, Štáfek. Trenér: Alexandr Smita.