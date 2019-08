Vše odstartovalo rozřazovacími boji, kdy karlovarská Lokomotiva porazila Novou Roli 3:1, čímž si zajistila postup do finále, zatímco pořádající klub zamířil do boje o konečné třetí místo.

Poté vyběhla na novorolský pažit rezerva karlovarské Slavie, která v souboji béček to z Královského Poříčí vůbec nešetřila, o čemž vypovídá i konečný výsledek 8:1. Tím Slavia zamířila do finále, zatímco Poříčí do boje o turnajový bronz. V následném souboji o bronz uspěla Nová Role, která porazila Královské Poříčí B třígólovým rozdílem. A pak už přišlo na pořad finále, ve kterém uhrála karlovarská Lokomotiva nerozhodný výsledek s varskou Slavií, a tak o vítězi musel rozhodnout penaltový rozstřel, který zvládli lépe sešívaní, ti tak dosáhli na triumf. V rámci slavnostního vyhlášení si odnesl cenu pro nejlepšího brankáře gólman Nové Role David Poláček. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Jakub Kolář z karlovarské Lokomotivy a nejlepším střelcem byl se třemi brankami slávistický útočník Jan Mašata. Celý turnaj s přehledem odřídili rozhodčí Tomáš Vokoun, Adam Škarda a Bohumil Szendi.

Výsledkový servis

FK Nová Role – Loko Karlovy Vary 1:3 (0:1). Branky: Dorunda Vasyl – Kolář Jakub, Malcát David, Schönwalder Dalin; Slavia Karlovy Vary B – Královské Poříčí B 8:2 (4:1). Branky: Mašata Jan 2, Jaffan Samir 2, Chyla Štefan 2, Verebely Dominik, Gabriel Petr – Jankovský Petr, Dufek Lukáš.

O třetí místo: FK Nová Role – Královské Poříčí B 3:0 (1:0). Branky: Dorunda Vasyl, Košťál Tomáš, Heřman David.

O první místo: Slavia Karlovy Vary B – Lokomotiva Karlovy Vary 2:2 (1:0) – PK 3:2. Branky: Gabriel Jakub, Mašata Jan – Kolář Jakub, Schönwalder Dalin.

Konečné pořadí: 1. FC Slavia Karlovy Vary B, 2. Lokomotiva Karlovy Vary, 3. FK Nová Role, 4. Baník Královské Poříčí B.