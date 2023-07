/FOTBAL/ Dobojováno. O víkendu za sebou uzavřel již pětadvacátý díl Memoriál Oldřicha Chramosty – Rabbit Cup 2023, který pořádala na svém stadionu TJ Olympie Hroznětín. Potřetí se turnaj odehrál v malé kopané, potřetí byl korunován nový vítěz. Po Tiki-Taka a Galacticos, tentokrát dosáhl na vítězný pohár FC Baník Chomutov, který jako jediný neztratil během turnaje ani bod.

25. ročník Memoriálu Oldřicha Chramosty - Rabbit Cup 2023. | Video: Daniel Seifert

„Turnaje se zúčastnilo dvanáct týmů, které byly rozděleny do dvou šestičlenných skupin, když si následně účast ve vyřazovacích bojích zajistily nejlepší čtyři tým z každé skupiny,“ připomněl na úvod za pořadatelský štáb Jan Eret. V áčkové skupině řádil Chomutov, který jako jediný tým z obou skupin neztratil ani bod, a do čtvrtfinále zamířil zaslouženě z první příčky. Tam ho doprovodil výběr Tiki-Taka, TJ Sokol Hájek a 90 A-Team.

Za postupovými branami skončila dalovická Čechie a MM Zemstav. To béčková skupina nabídla vyrovnanější boje, když se nakonec z postupu z první pozice radoval loňský vítěz Galacticos. Do další fáze pak šly ještě Velký Rybník Sever, Hokejky v kopačkách a FC Devils. Naopak do bojů o konečné umístění zamířil výběr No Name a TJ Slavoj Velký Rybník, který jako jediný vyšel ve skupině bodově naprázdno.

Dominanci stvrdil Chomutov také ve čtvrtfinále, kde si v poklidu poradil s Hokejkami v kopačkách, které porazil 9:2, čímž zamířil do semifinále. I Galacticos žhavil šanci na obhajobu, když vyřadil Hájek v poměru 6:0. Do bojů o medaile zamířil i tým Tiki-Taka, který porazil FC Devils 6:1. Semifinále pak zkompletoval Velký Rybník Sever, který však musel rozhodnout o svém postupu s 90 A-Teamem až v penaltovém rozstřelu.

V semifinále na sebe narazily dva vítězové dvou předešlých ročníků, Tiki-Taka a Galacticos, když se z postupu do finále po výhře 2:1 radoval výběr Tiki-Taka. Finálovou dvojici pak podle předpokladů doplnil favorizovaný Chomutov, který si připsal na účet výhru 8:1 nad Velkým Rybníkem Sever. Následně přišla na pořad bitva o turnajový bronz, který Galacticos přetavilo ve vítězství 7:3 nad Velkým Rybníkem Sever.

Pak už přišlo na pořad dlouho očekávané finále, ve kterém Chomutov potvrdil své kvality, když dokráčel po výhře 6:3 nad Tiki-Taka až na vrchol. „V rámci slavnostního vyhlášení byl oceněn nejlepší hráč turnaje, kterým byl Lukáš Krok z Chomutova, dále cenu pro nejlepšího brankáře obdržel Luděk Voslař a nejlepším střelcem se stal Matyáš Hron z Tiki-Taka,“ přiblížil Eret ocenění, která byla po skončení turnaje udělena. „Chtěl bych poděkovat všem týmům za předvedené výkony, dále rozhodčím, pak poděkování patří městu Hroznětín, firmě MM Spedition a Rabbitu Hroznětín za podporu,“ dodal závěrem šéf turnaje.

25. ročník Memoriálu Oldřicha Chramosty

Skupina A: FC Baník Chomutov – MM Zemstav 2:1, TJ Sokol Hájek 4:0, 90 A-Team 8:0, TJ Čechie Dalovice 6:0, Tiki-Taka 5:1; Tiki-Taka – MM Zemstav 11:1, TJ Sokol Hájek 6:2, 90 A-Team 2:2, TJ Čechie Dalovice 3:1; 90 A-Team – MM Zemstav 6:1, TJ Sokol Hájek 3:1, TJ Čechie Dalovice 1:2; TJ Sokol Hájek – MM Zemstav 7:0, TJ Čechie Dalovice 3:1; TJ Čechie Dalovice – MM Zemstav 8:0.

Pořadí ve skupině: 1. FC Baník Chomutov, 2. Tiki-Taka, 3. 90 A-Team, 4. TJ Sokol Hájek, 5. TJ Čechie Dalovice, 6. MM Zemstav.

Skupina B: Galacticos – No Name 5:0, Velký Rybník Sever 3:1, Hokejky v kopačkách 3:0, TJ Slavoj Velký Rybník 6:0, FC Devils 2:3; Velký Rybník Sever – No Name 3:0, Hokejky v kopačkách 1:0, TJ Slavoj Velký Rybník 6:0, FC Devils 1:1; FC Devils – No Name 5:3, Hokejky v kopačkách 0:2, TJ Slavoj Velký Rybník 5:0; Hokejky v kopačkách – No Name 5:2, TJ Slavoj Velký Rybník 7:0; No Name – TJ Slavoj Velký Rybník 3:1.

Pořadí ve skupině: 1. Galacticos, 2. Velký Rybník Sever, 3. FC Devils, 4. Hokejky v kopačkách, 5. No Name, 6. TJ Slavoj Velký Rybník.

Čtvrtfinále: FC Baník Chomutov – Hokejky v kopačkách 9:2; Galacticos – TJ Sokol Hájek 6:0; Tiki-Taka – FC Devils 6:1; Velký Rybník Sever – 90 A-team 3:2 na PK.

Semifinále: FC Baník Chomutov – Velký Rybník Sever 8:1, Tiki-Taka – Galacticos 2:1.

O 11. místo: Zemstav – Slavoj Velký Rybník 1:7; o 9. místo: TJ Čechie Dalovice – No Name 0:3, o 3. místo: Galacticos – Velký Rybník Sever 7:3, o 1. místo: FC Baník Chomutov – Tiki-Taka 6:3.

Konečné pořadí Memoriálu Oldřicha Chramosty: 1. FC Baník Chomutov, 2. Tiki-Taka, 3. Galacticos, 4. Velký Rybník Sever, 5. 90 A-team, 6. FC Devils, 7. TJ Sokol Hájek, 8. Hokejky v kopačkách, 9. No Name, 10. TJ Čechie Dalovice, 11. Slavoj Velký Rybník, 12. MM Zemstav.