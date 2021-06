Jak budou volit?

VV KKFS – nechává si rozhodnutí na valnou hromadu.

OFS Karlovy Vary – nechává si rozhodnutí na valnou hromadu.

OFS Sokolov – nechává si rozhodnutí na valnou hromadu.

OFS Cheb – nechává si rozhodnutí na valnou hromadu.

Baník Sokolov – nechává si rozhodnutí na valnou hromadu.

FK Olympie Březová – nechává si rozhodnutí na valnou hromadu.

FC Viktoria Mariánské Lázně – Petr Fousek.

Valné hromady se zúčastní celkem 202 delegátů, mezi kterými nebudou chybět ani zástupci z Karlovarského kraje za VV KKFS, OFS Karlovy Vary, OFS Sokolov, OFS Cheb, které doplní delegáti z klubů FK Baník Sokolov, FK Olympie Březová a FC Viktoria Mariánské Lázně.

Delegáti si budou moci v tajné volbě po stažení kandidatury Vladimíra Šmicera na post předsedy VV FAČR vybrat ze dvou kandidátů, Petra Fouska a Karla Poborského.

A právě odstoupení Šmicera z bitvy o post šéfa českého fotbalu přineslo do řad delegátů dilema. Museli se totiž znovu rozhodnout o tom, koho v hlasování podpoří, kdy některé výkonné výbory budou mít jednání až před samotnou volbou.

To se promítlo i do odpovědí, když Deník jednotlivá uskupení oslovil, vesměs padla odpověď, že si nechají rozhodnutí až na samotnou valnou hromadou. Jediným, kdo odtajnil, koho bude volit, je divizní mariánskolázeňská Viktoria, která podpoří svým hlasem Petra Fouska.

Navíc se za Karlovarský kraj bude na valné hromadě FAČR ucházet o post člena VV FAČR za Čechy předseda VV KKFS a sportovní ředitel Baníku Sokolov Tomáš Provazník.

I přes složení kandidatury v anketě uspěl Šmicer

Beznaděj a zklamání zavládly ve fotbalovém prostředí napříč republikou po stažení kandidatury Vladimíra Šmicera na post šéfa VV FAČR, hlavní tváře F-evoluce. Mnozí tento krok nechápou, jelikož byli přesvědčeni, že právě Šmicer by dokázal v případě zvolení očistit aférami prošpikovaný český fotbal.

I přesto se stále může těšit bývalý slávistický útočník v Karlovarském kraji velké podpoře oproti zbylým dvěma kandidátům Petru Fouskovi a Karlu Poborskému. „Docela mě to mrzelo, že Šmíca nakonec kandidaturu stáhl,“ prozrazuje zklamání Michal Drahorád, kapitán mariánskolázeňské Viktorie.

Koho byste volili na post předsedy VV FAČR?Zdroj: Deník

„Nejdříve bych jasně volil Vláďu Šmicera, ale po jeho odstoupení jednoznačně pana Fouska. Oba mi přijdou více proreformní a nic netají. Na druhé straně pan Poborský nebyl schopen zveřejnit seznam navrhovatelů do vedení FAČR zvláště v době, kdy fotbal potřebuje získat už tak dost pošramocenou důvěru,“ připomíná Vladimír Remža, trenér rezervy chebské Hvězdy, že Šmicer podpoří právě Petra Fouska.

Celostátně pak může Fousek z odstoupení Šmicera značně profitovat. „Jednoznačně bych byl pro Petra Fouska. Když vidím lidi kolem Poborského, dělá se mi zle. Malík, Pelta a jim podobní nemají ve fotbale co dělat,“ nebral si servítky trenér Ostrova Štěpán Dvořák.

„Za mě osobně Šmicer,“ říká kapitán Františkových Lázní Jindřich Eisenreich. „Já bych tam taky rád viděl Šmicera, ale bohužel to nejde. Zbylí dva kandidáti by mě neoslovili,“ přidává svůj názor, koho by rád viděl na postu šéfa českého fotbalu, Jindřich Podskoč, kapitán Bochova.

„Původně jsem chtěl Šmicera, tak teď bych asi volil Fouska, chci změnu,“ vysvětluje novorolský Lukáš Hájek, proč se rozhodl svým hlasem podpořit Petra Fouska.

Pro jiné je i po odstoupení jasnou jedničkou slávistické štístko. To se potvrdilo i v anketě Deníku mezi hráči a trenéry z různých fotbalových soutěží v Karlovarském kraji, kteří ve většině byli pro Vladimíra Šmicera, a to i přesto, že již na předsedu VV FAČR nekandiduje.

Ze stovky dotázaných respondentů, kteří odpovídali na otázku: Koho byste zvolili na post předsedy VV FAČR, jich bylo pro Vladimíra Šmicera 64, jedenadvacet by pak zvolilo jako šéfa českého fotbalu Karla Poborského. Nejhůře z kandidátů dopadl v Karlovarském kraji Petr Fousek, ten dostal důvěru pouze od patnácti respondentů.