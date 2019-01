Karlovarský kraj – V devátém kole krajského přeboru ve futsale padlo ve třech duelech 40 branek, což dělá průměr třinácti branek na jedno utkání.

Dvaadvacet jich padlo v derby mezi otovickým Sausforkem a karlovarským Fut Fetem. Gólové dostihy nakonec ovládli futsalisté Sausforku, kteří tak uštědřili Fut Fetu čtvrtou prohru v soutěži. Velký podíl na tom měl autor čtyř branek v trikotu Otovičáků Jakub Došek.



Čtyři branky vsítil i Tomáš Kalán z Fut Fetu, ale tentokrát to na body nestačilo. Hodně napilno měli Termiti z Lokte, kteří tvrdili roli favorita v souboji s béčkem Rádu, jež nakonec udolali rozdílem jedné branky.



Překvapivou ztrátu si připsala na účet karlovarská Slavia, která nestačila na nováčka, karlovarskou Dvoranu, od níž vyfasovala sedmibrankový příděl.



V dresu vítěze se pak blýskl hattrickem Josef Němec. Po devátém kole soutěže kraluje tabulce Sausfork Otovice, který má šestibodový náskok před druhými Termity a devítibodový před třetí Slavií. Na konci tabulky je i nadále béčko ASK Rád, která má na kontě čtyři body.



Výsledkový servis:

SK Sausfork Otovice – Fut Fet Karlovy Vary 12:10 (7:6). Branky: Došek Jakub 4, Kaňok Radek 3, Tolar Jan 3, Kalina Karel, Hušek Dominik – Kalán Tomáš 4, Mestl Ladislav 2, Maňák Pavel 2, Štípek Stanislav, Sikora Martin.



ASK Rád B – Termiti Loket 3:4 (1:1). Branky: Čuchraň Michal 3 – Utíkal Martin 2, Neudert Jakub, Neudert Václav.



Slavia Karlovy Vary – Dvorana K. Vary 4:7 (2:2). Branky: Bauer Jan 2, Diviš Petr, Dušek Martin – Němec Josef 3, Plch Martin 2, Peroutka Václav, Šupík Ondřej.



Střelci po 9. kole: 19 – Radek Kaňok (Sausfork), 17 – Tomáš Kalán (Fut Fet), 14 – Martin Sikora (Fut Fet), Jan Tolar (Sausfork), 13 – Jakub Došek (Sausfork), Jan Bauer (Slavia).