Pro divizní zástupce z Karlovarského kraje to pak znamenalo jeden odehraný zápas v rámci jarní části Fortuna Divize a konec. „Nedá se nic dělat, takový je život, i když mě to po prvním utkání docela zamrzelo,“ přiznává ostrovský útočník Martin Psohlavec.

A není divu. Ostrov měl rozehranou historicky nejlepší sezonu v divizní soutěži, když nakonec se musel spokojit s pátým místem. „Musíme se s tím nějak popasovat. Umístění bylo slušné po půlce sezony a na jaře by bylo možná ještě lepší,“ přemítá Psohlavec. Toho se nouzový stav dotkl hned dvakrát.

„Do práce jsem nemohl, jelikož dělám v Německu,“ smutně naráží na uzavření hranic ostrovský útočný hrot. Na všem zlém však našel gólový mág ostrovského FK něco dobrého – rodinu.

„Asi jsem si od fotbalu potřeboval odfouknout, takže si to užívám. Trénujeme celá rodina, dokonce se zapojila i manželka,“ pochvaluje si sportovního ducha celé rodiny Psohlavec.

„Máme více sportovních aktivit, ať už běh, kolo či in-line brusle v okolí našeho bydliště,“ připomíná Psohlavec, který již osm let bydlí v Mezirolí, sporty, které jeho rodině zpestřují každodenní karanténu.

Navíc se během nouzového stavu zcela jistě nenudí, v dobrém slova smyslu za to mohou synové, dvanáctiletý Martin a desetiletý Daniel. Oba totiž hrají fotbal za karlovarskou Slavii a také hokej za karlovarskou Energii.

„Společné tréninky si užíváme, já například řežu puky na Martina, který je brankář v Energii, ale nic nedostanou oba zadarmo,“ s úsměvem podotýká Psohlavec.

Ten mu však záhy zase rychle zmizí, když dojde na učení. „Každý den máme vyblokovaný nějaký čas na učení a úkoly, někdy mě kluci dokáží pořádně vytočit, někdy je to fakt náročné,“ prozrazuje Psohlavec.

Během zákazu trénování se však zajímá i o dění v ostrovském klubu. „Se spoluhráči i trenérem komunikujeme v naší skupině na sociální síti, takže padají sem tam i nějaké fórky,“ upozorňuje Psohlavec.

Opatření v rámci covidu-19 se postupně zmírňují, ale na společné tréninky si amatérští fotbalisté musejí ještě nějaký čas počkat. „Trénovat o osmi lidech, rozestupech, to si nedovedu představit, bylo by to hodně složité, ale snad se vše dá brzo do kupy a budeme moci trénovat všichni společně,“ přeje si Psohlavec.

Právě Psohlavec ovládl předčasně ukončenou sezonu. Ve skupině B vystoupal na první místo v tabulce střelců, když soupeřům nasázel dvanáct branek, a za sebou nechal například další gólová esa jako březovského Vaněčka či chomutovského Bočka. „Určitě to potěší, vždyť už jsem dědek, už to není jako před dvaceti lety, takže jsem rád za každý gól, který týmu pomůže,“ vypočítává Psohlavec.

„Navíc bych chtěl přidat ještě sezonu, jelikož se po polovině, kterou jsme odehráli na podzim, nekončí, to nejde ani skončit, musí to mít hlavu a patu,“ vzkazuje ostrovským fanouškům, že Pejsek by rád ještě nejméně jednu sezonu chtěl nejen jim dělat fotbalovou radost.

„Doufám, že brzo se situace zlepší a my budeme moci trénovat a poté odehrát celou sezonu. Teď už je dobré, že mohu opět jezdit alespoň do práce,“ dodává závěrem Martin Psohlavec.