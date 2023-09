Tři zástupci z Karlovarského kraje obdrželi na slavnostním vyhlášení Ceny Dr. Václava Jíry, které bylo na programu v úterý 5. září v Praze, památeční plaketu. Ocenění za celoživotní práci v rozvoji českého fotbalu, jim předali předseda FAČR Petr Fousek, místopředsedové Jiří Šidliák a Jan Richter, členové výkonného výboru Martin Drobný, Tomáš Neumann, Rudolf Řepka, Vladimír Kristýn, Radek Zima a generální sekretář Michal Valtr.

Slavnostní vyhlášení Ceny Dr. Václava Jíry. | Foto: FAČR/ Jan Tauber

Petr Götzl

V březnu bylo šedesát panu Götzlovi z Horního Slavkova, který s výjimkou čtyř let odehraných v Baníku Sokolov, v SK Rakovník a ČSAD Plzeň, oblékal dres mateřského Horního Slavkova devatenáct let. Pak se stal trenérem a dvanáct let působil v Horním Slavkově u mládeže. V roce 2006 odešel na deset let trénovat do Baníku Sokolov mládež, aby se pak vrátil opět do mateřského klubu, kde majitel trenérské licence A působí dosud.

Pavel Holý

Do svých sedmadvaceti působil jako hráč na úrovni pražských soutěží, zejména v Dopravním podniku Praha v krajském přeboru. Od roku 1978 se usadil v městě Chyše v Karlovarském kraji a pětačtyřicet let se pohybuje ve fotbalovém oddíle Sokol Chyše. Čtrnáct let jako hráč, pak jako trenér týmu se kterým postoupil z nejnižší okresní soutěže na špici okres a připravil tým na vstup do krajských soutěží. Od roku 2002 se dvacet let věnoval trénování družstva žen, v letech 1992 až 2017 byl i členem výkonného výboru TJ Sokol Chyše.

Jaroslav Polívka

Sedmdesátiletý pan Polívka je spojen s klubem Tatran Skalná po celý život. Aktivním hráčem tam byl v letech 1956 až 1971. Mimochodem o rok později se narodil v Chebu Pavel Nedvěd, který ve Skalné působil jako žák osm let. Což spadá do éry pana Polívky, který byl v letech 1971 až 1990 vedoucím družstva mužů, později působil čtvrt století ve výkonném výboru FK Skalná a aby toho nebylo málo, od roku 1995 do současnosti je zdravotníkem při zápasech týmu mužů ve Skalné.