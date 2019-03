Rychlonohý fotbalový univerzál Jakub Lattisch k výhře přispěl hattrickem, ve fotbalových divizních vodách pramálo vídaným počinem. „Vzpomínám si, že naposledy jsem dal hattrick v dorostu, tak tenhle byl premiérový v mužích,“ culil se při vzpomínání Jakub Lattisch.

Jeho tým tvrdil proti Dobříši povinně roli favorita. „I když Dobříš byla po podzimu na posledním místě, věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Neměla u nás co ztratit, mohla jen získat,“ přemítal Lattisch.

Právě po ataku na jeho osobu v pokutovém území Dobříše otevřel po úspěšném pokutovém kopu skóre duelu Jakub Blažek. V závěru prvního poločasu pak přidali viktoriáni druhou branku Matějem Kravarem. „Pro nás to bylo hodně důležité. V první půli jsme však hráli velmi dobře, pokryli jsme střed hřiště a z toho pramenila naše převaha, kterou jsme dokázali gólově zúročit,“ bilancoval první poločas hráč s číslem 7 na zádech. Po změně stran to už nebylo z pohledu Viktorie to pravé ořechové. „Dali jsme zbytečně soupeři prostor, aby se dostal zpět do hry,“ míní. Přes vlažný výkon mariánskolázeňského celku byl právě Lattisch ústřední postavou, když během druhého poločasu nastřílel soupeři tři branky. „Samozřejmě mám radost, že to padalo, ale na druhou stranu musím říci, že jsem profitoval ze spolupráce se spoluhráči. Nebýt jejich nahrávek, těžko bych mohl nastřílet hattrick,“ skromně se ohlédl za třemi trefami hbitý fotbalista.

Právě hattrick potěšil zejména pokladníka týmu. „Určitě to bude raketa,“ smál se Lattisch, ale poté zvážněl: „Když to vezmu z druhé stránky, tak hattrick se nedává každý den.“

Mariánské Lázně tak vstoupily pravou novou do druhé poloviny divizní soutěže. „Vydařený vstup je vždy důležitý, pro nás to byly hodně cenné tři body, ty teď musíme potvrdit na horké půdě v Tachově, tak snad uspějeme,“ dodal závěrem Lattisch.