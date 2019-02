Praha, Karlovy Vary - Slavný střelec slavil

Oslavenci popřál také Vladimír Šmicer | Foto: Big Bang Media

Čtyřicet tři let. Přesně toto jubileum oslavil 14. února, na den svatého Valentýna, abertamský rodák Horst Siegl. Legendární sparťanský útočník, fotbalový reprezentant a v poslední době manažer České asociace fotbalových hráčů původně žádnou velkou oslavu svých narozenin neplánoval, ale rodina, přátelé a kolegové mu ji přichystali jako překvapení.

Jejich plán vyšel – oslavenec neměl do posledního okamžiku tušení, co ho čeká. Pravdu Horst Siegl zjistil až tehdy, když se ho po jeho příchodu do nově otevřené pražské restaurace Il Convento ujaly půvabné dívky ve sparťanských dresech a za zvuků písně Happy Birthday ho odvedly do sálu, kde čekali jeho přátelé a spolupracovníci, mezi nimiž byli například i Karel Poborský a Vladimír Šmicer za Českou asociaci fotbalových hráčů či fotbaloví funkcionáři Jozef Chovanec a Martin Lafek.

Vladimír Šmicer věnoval oslavenci krátký proslov, poté přišel čas na dary. Sieglův syn přinesl otci velký dort ve tvaru dresu s číslem 10 (pozn. red. tedy číslem, které na dresu nosíval Siegl). Na plátně se během celého večera promítaly fotografie z bohaté kariéry bývalého reprezentanta českého fotbalu.

„Vzhledem k tomu, že nejde o kulaté narozeniny, jsem nic velkého neplánoval ani nečekal. O to příjemnější překvapení mi všichni připravili, rád bych jim za to poděkoval,“ svěřil se po oslavě Siegl.