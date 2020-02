Běhání, běhání a zase běhání. Fotbalisté hroznětínské Olympie se mají během zimní přípravy co otáčet.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Dohánějí totiž to, co v podzimní části nestačili. „Během podzimní části na tom byli hráči špatně po fyzické stránce, proto to musíme dohnat během zimní přípravy,“ poukázal na úvod hroznětínský trenér Milan Pokrupa.