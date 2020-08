„Před začátkem sezony jsme chtěli skončit v horní polovině tabulky, což se nám nakonec nepodařilo. První polovina podzimu se nám jak herně, tak výsledkově povedla,“ vracel se zpět v čase chebský trenér Miroslav Šebesta.

„S druhou polovinou jsem již spokojen nebyl a srážely nás taktické chyby. I přesto věřím, že by se nám na jaře divizi v Chebu zachránit podařilo,“ přidává Šebesta k uplynulé sezoně, kterou předčasně ukončila pandemie koronaviru.

Nucenou přestávku si hráči Hvězdy pak vyplnili startem v poháru KKFS. „Pohár KKFS byl dobrý projekt, který vyplnil mezisoutěžní období, a kluci se tak opět mohli vrátit do herního procesu. Do poháru se zapojil také náš B-tým, takže hráči měli dostatečné herní vytížení,“ kvitoval Šebesta účinkování v poháru, ve kterém Hvězda obsadila ve skupině A v konkurenci druhou příčku. Poté po malém oddychu najela chebská Hvězda do letních galejí.

„Během letní přípravy jsme trénovali třikrát v týdnu a přidali i předzápasový trénink, na kterém jsme se zaměřili na nácvik standardních situací a taktickou stránku,“ poukazoval Šebesta náplň přípravy, kterou jeho svěřenci pod jeho dohledem absolvovali.

„V přípravě jsme měli hned několik kvalitních mužstev a věřím, že jsme na nadcházející sezónu dostatečně připraveni,“ vypočítával trenér Hvězdy.

Kádr chebské Hvězdy doznal během přestávky několika změn. „Na podzim se budeme muset obejít bez brankáře Jiřího Bertelmanna, kterého trápí problémy s kolenem a bude muset na operaci. Potřebovali jsme tak druhého brankáře a povedlo se nám přivést Davida Wagnetera z Německa, který již v klubu působil v mládežnickém věku,“ prozradil novice v dresu Hvězdy Šebesta.

„Na zkoušce v Dynamu České Budějovice je také Matěj Kraclík, který jako dorostenec nakoukl v minulé sezóně do divizního mužstva. Podařilo se nám přivést ještě Sebastiana Steinera z devatenáctky sokolovského Baníku, který rovněž působil ve Hvězdě v mládeži již dříve,“ narážel na další pohyby v chebském týmu Šebesta.

Fotbalisty Hvězdy Cheb ani v novém ročníku Fortuna Divize A nečeká nic lehkého. „Důležité pro nás bude nasbírat body ze začátku soutěže. Nic lehkého nás však nečeká, první dvě kola odehrajeme na hřištích soupeře, a to na Petříně a proti rezervě ligových Budějovic,“ připomněl Šebesta náročný los, který jeho tým čeká.

„Chceme se vyhnout starostem o záchranu a hrát ve středu divizní tabulky,“ dodal závěrem cíle svého týmu trenér Chebu.