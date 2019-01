Karlovarský kraj – Na sedmnácté kolo nebudou nováčci v krajské I. A třídě v dobrém vzpomínat.

A není divu. Jak Hroznětín, tak i Bochov totiž vyfasovaly po šesti brankách. Bochov si dojel pro prohru do Kynšperka, a to i přesto, že vedl po prvním poločase rozdílem jedné branky. Po změně stran přišla v podání borců v trikotu Kynšperka šestigólová smršť a bylo po bodových nadějích. O něco hůře se vedlo Hroznětínu v Nové Roli, když ho definitivně srazila do kolen hrůzostrašná desetiminutovka, během které čtyřikrát inkasoval. Skalná si odvezla z Rotavy dva body, když po nerozhodném výsledku uspěla v následném penaltovém rozstřelu.

Domácí prostředí pak tradičně uhájilo vedoucí duo krajské I. A třídy. Lídr tabulky, karlovarská Lokomotiva, doma povinně pokořila poslední Dolní Rychnov, i když o tříbodovém zisku rozhodla až po zlepšené střelecké mušce ve druhém dějství. Žlutice si na hřišti pod Vladařem vyšláply na výběr Aše, kterému nasázely na cestu zpátky čtyři branky. Polovinu jich obstaral nejlepší střelec Žlutic Matěj Strejček. Třetí výhru v řadě za sebou bral Vintířov, který připravil pro změnu celku Chyše třetí prohru v řadě za sebou.

Výsledky, 17. kolo:

Nová Role – Hroznětín 6:2 (5:1). Branky: Hnízdil Lukáš 2, Chlup Tomáš 2, Hájek Lukáš, Karlík Michael – Koch Tomáš, Michlík Jan.

Rotava – Skalná 1:1 (0:1) – PK 4:5. Branky: Vázler Martin – Ballo Lukáš.

Kynšperk – Bochov 6:1 (0:1). Branky: Marek Stanislav 2, Panajotov Radek 2, Bezděkovský Jiří, Kouba František – Pacinda Kamil.

Loko K.Vary – D. Rychnov 3:0 (0:0). Branky: Malcát David, Jílek František, Diviš Jakub.

Žlutice – Aš 4:0 (2:0). Branky: Strejček Matěj 2, Kopelent Martin, Suda Václav.

Vintířov – Chyše 2:1 (0:1). Branky: Klemera Michal, Gašpar Libor – Pavelka Václav.