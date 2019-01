Karlovarský kraj – Třinácté kolo bude mít na pořadu i druhá krajská třída, a to I. B.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

Šlágr kola nabídne Kynšperk, kam v rámci souboje ´káček´zamíří Kraslice. Dolní Rychnov se postaví před svými fanoušky nováčku z Hranic a prozatím vedoucí tým tabulky, béčko Královského Poříčí, se podívá na pažit Kynžvartu. Rezerva karlovarského 1.FC, která drží druhou pozici, se představí ve Dvorech, kde bude hostit Skalnou. Jáchymov čeká výjezd do Plesné a Horní Slavkov si to namíří do Bochova. Vše pak uzavře sokolovské derby pod loketským hradem, kde tamní FK vyzve Krajkovou.

I. B třída, 13. kolo: Dolní Rychnov – Hranice (sobota, 10.30), Kynšperk – Kraslice (sobota, 10.30), Kynžvart – Královské Poříčí B (sobota, 14.00), 1.FC Karlovy Vary B – Skalná (neděle, 14.00, Dvory), Plesná – Jáchymov (sobota, 14.00), Bochov – Horní Slavkov (sobota, 14.00), Loket – Horní Slavkov (neděle, 15.00).