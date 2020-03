Předehrávkou 15. kola odstartovala o víkendu svou jarní část fotbalová III. třída Karlovarska. A hned první jarní duel se nesl v duchu pořádné divočiny. Štědrá hostila Počerny a vzájemně si opravdu nic nedarovaly.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

Celkem padlo před necelou padesátkou fanoušků nejen sedm branek, ale také tři červené karty. Vstup do utkání měly dobrý Počerny, které šly do vedení již ve 3. minutě, kdy si Štědrá vstřelila Voštou vlastní branku. Ve 13. minutě pak bylo srovnáno, když se do statistik zapsal Bohumil Nekola. Vedení hostům poté navrátil v 19. minutě Pavel Sluka. Ve 27. minutě se pak poroučeli předčasně pod sprchy za hrubé nesportovní chování štěderský Antonín Bachmann a hostující Michal Svoboda, tím se uzavřel první poločas. Druhý poločas začal opět vyloučením, do devíti musela Štědrá, když předčasně do kabin zamířil pro změnu Tomáš Vošta. V 67. minutě pak, ač v oslabení, udeřila gólově Štědrá, za kterou srovnal z pokutového kopu Miloslav Hotěk. Další branku domácích pak přidal v 76. minutě Filip Riedl, který tak svůj tým poslal poprvé v duelu do vedení. Počerny však nesložily zbraně a v 82. minutě srovnaly, když se brankově radoval Václav Petráček. Vše pak rozsekla 90. minuta, kdy domácí měli opět výhodu pokutového kopu, který s přehledem proměnil Miloslav Hotěk, který tak svému týmu zařídil velmi cenné vítězství, jež udrželo Štědrou na průběžné druhé příčce v tabulce.