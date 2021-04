Medaili za přínos pro český fotbal by si mohli do klubové vitríny umístit fotbalisté Baníku Sokolov. Medaili „im memoriam“. S profesionálním fotbalem je v hornickém městě konec. Přesto na výsluní stále „dobíhá“ dobrá práce klubu, ve kterém si nadějní hráči mohli poprvé osahat kvalitní soutěž dospělých. Mezi takové aktuálně patří český reprezentant a fotbalista Slavie Praha Lukáš Provod.

Ten strávil na Baníku dvě sezony mezi lety 2016 a 2018.

Pro Sokolov si ho vyhlédl v plzeňské juniorce tehdejší sportovní ředitel a později také trenér A-týmu Baníku Vítězslav Hejret. „Jezdil jsem do Plzně pravidelně. Viděl jsem ho hrát v řadě utkání. Upoutal mě schopností navést míč dopředu, v tom byl jiný než ostatní hráči. Tenkrát se trošku upřednostňoval poziční fotbal, hodně držení míče, množství přihrávek, i dozadu. To on nehrál. I když v té době nebyl tak fyzicky silný, tak si dával míč dopředu, šel do toho tahu. Samozřejmě se to nedá s dneškem srovnávat, ale to, v čem dnes poutá pozornost, v něm bylo vždycky,“ míní Vítězslav Hejret.

Vítězslav HejretZdroj: Deník

Ostatně v Sokolově v té době usilovali o atraktivnější, ofenzivní styl, který se bude divákům líbit, do tohoto konceptu Provod zapadal.

K tomu se přidaly dobré reference od hráčů, kteří Provoda znali, jako byl Miloš Kratochvíl, který již v Sokolov působil, a plzeňských trenérů. „Upozorňovali nás na to, že má výbornou povahu a je velmi pracovitý,“ přibližuje Hejret.

Otázkou bylo, jak plzeňský mladík zvládne přechod do dospělého fotbalu, hlavně po fyzické stránce, tam měl Lukáš Provod v mládežnických kategoriích zřejmě největší nedostatky. „Zvládl to relativně rychle. Jeho přednosti se naplnily prakticky ihned. Samozřejmě s tím, že se nemohla přeskočit adaptace na dospělý profesionální fotbal, to znamená hlavně taktické a právě silové věci, kde to trvalo určitě déle než po stránce fotbalové a po stránce charakteru tam to bylo ihned,“ poukazuje Vítězslav Hejret.

Za své účinkování v Sokolově nastoupil útočník Lukáš Provod v hornickém dresu ve 40 zápasech, v nichž vstřelil pouze dvě branky. „Produktivita, která je vidět dneska, tak samozřejmě ta v té době ještě nebyla, chyběla zkušenost, kterou nabyl postupně,“ poznamenal Vítězslav Hejret.

Lukáš Provod v dresu Baníku SokolovZdroj: Deník

Dodnes je v kontaktu se současným hráčem Slavie Praha a českým reprezentantem Lukášem Provodem tehdejší spoluhráč ze Sokolova a dlouholetý kapitán Baníku Petr Glaser. Jak na ostříleného matadora působil 19letý „Provy“? „V kabině to byl spíš tichý kluk, ale když se s ním člověk bavil, tak to mělo vždycky hlavu a patu. Bylo vidět, že je chytrý, což mu snad zůstalo doteď,“ usmívá se Petr Glaser.

Na trávníku nebyl Provod zdaleka hotovým hráčem, ale jeho předpoklady ho předurčovaly k cestě do velkého fotbalu. „Na hřišti jsem ho viděl jako hráče, který nám pomůže a má velký potenciál do budoucna. Samozřejmě u nás začínal a měl ten přechod v něčem těžší i kvůli zraněním, ale bylo na něm vidět, že jednou bude tam, kde je teď,“ pokračuje Petr Glaser.

Ten svého bývalého spoluhráče také stále bedlivě pozoruje. „Rád sleduji jeho fotbalový růst, který si myslím ještě neskončil,“ předpovídá na závěr Petr Glaser.

Lukáš Provod kráčí se Slavií Praha k mistrovskému titulu, úspěšně v sešívaném dresu brázdí evropskými poháry, v české reprezentaci vstřelil premiérový gól. Mezitím Baník, jako vývěsní štít emisními povolenkami vyrabovaného Sokolovska, opustil mapu českého profesionálního fotbalu.

Dlouhých dvanáct let patřil Lukáš Švéda do rodiny FK Baník Sokolov, mezi ty, kteří přinášejí fanouškům z klubu informace prostřednictvím médií. Šéfredaktor webu, hlasatel, moderátor tiskovek… Kolem dvou stovek zhlédnutých zápasů naživo, doma i venku, k tomu tréninky. K druholigovému A-týmu horníků tak měl pořádně blízko. Jak vnímal Lukáše Provoda právě on? „Lukáše jsem registroval jako dalšího z řady mladých plzeňských hráčů, kteří chodili do Baníku obvykle okusit poprvé ve své kariéře dospělý profesionální fotbal se vším všudy, co k tomu patří. Někteří se rozhovorům a dalším 'povinnostem' snažili vyhýbat, ale s 'Provym' byla naprosto skvělá spolupráce. Pamatuji si ho jako usměvavého a dobře naladěného člověka. Zažil jsem spoustu hráčů, Lukáše mám ve škatulce vstřícných kluků, kteří vyhověli našim potřebám a jako bonus neodpovídali jen klasickými fotbalovými klišé. Což ne všichni v takovém věku umí,“ vzpomíná na sokolovskou „dvacet jedničku“ ohledně komunikace Lukáš Švéda.

Lukáš ŠvédaZdroj: DeníkJak viděl Lukáše Provoda jako fotbalistu? „Když přišel do Sokolova, bylo mu nějakých 19 let a musel se nejdřív oťukat. Logicky mi tak nepřišel herně vyzrálý, občas v některých situacích zbrklý, ale koukalo se na něj moc pěkně. Dokonce jsme mu přezdívali „Pavouk“, byl samá noha, samá ruka, rychlý, hbitý, všude se protáhl (smích). Schopnost obejít hráče, dynamiku, rychlost, průniky, to už měl i před těmi pěti lety. Možná jen škoda, že v té době už Baník nehrál na špici tabulky,“ lituje Lukáš Švéda.Teď Lukáš Provod řádí ve Slavii Praha a v české reprezentaci. „Je to pro mě překvapení. Už při přestupu do Slavie jsem se trochu divil a neočekával, že by se v týmu tak rychle prosadil. Trenéři Slavie v něm asi ten potenciál viděli lépe než já a Lukáš ho, jak můžeme všichni s radostí sledovat, dokáže velmi dobře naplňovat. Stal se z něj klíčový hráč, vstřelil rozhodující gól v Leicesteru, prosadil se proti nejlepšímu týmu světa… Je paráda ho sledovat a už nepochybuji, že se prosadí i v zahraničí,“ uzavírá Lukáš Švéda.

Tomáš ProvazníkZdroj: DeníkJak vzpomíná na Lukáše Provoda předseda FK Baník Sokolov Tomáš Provazník? „Příběh Lukáše Provoda je neuvěřitelný. Lukáš k nám přišel z juniorky FC Viktoria Plzeň a již v jeho mladém věku bylo zřejmé jeho odhodlání a cílevědomost. Po tréninku vždy zůstával na hřišti a přidával si tréninkové dávky, což je krásný příklad pro mladé hráče, že bez tvrdé práce to prostě nejde. S Lukášem se nám dobře spolupracovalo pro jeho vrozenou inteligenci, kterou prokazuje ve Slavii Praha, v reprezentaci a v neposlední řadě studiem na vysoké škole. Lukášovi přeji zejména pevné zdraví a přestup do elitního zahraničního klubu.“