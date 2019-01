Karlovarsko – Ve dvanáctém kole okresní IV. třídy si připsalo na své konto překvapivou ztrátu žlutické béčko.

To se představilo na půdě Otročína, kde prohrávalo po prvním poločase dvoubrankovým rozdílem. Po změně stran nakonec Žlutičáci přidali na střeleckých obrátkách a dovedli tak duel do nerozhodného konce, čímž si vysloužili alespoň bod. Ve druhém duelu se hrálo o poslední místo okresní tabulky. Krásné Údolí hostilo na svém pažitu Olšová Vrata a přítomní diváci se měli na co dívat. Krásné Údolí totiž nenechalo na svém soupeři nit suchou, když mu na cestu zpátky nasypalo šest branek. Třetí utkání dvanáctého kola mezi Star Karlovy Vary a Kolovou B bylo nakonec přeloženo na 8. května.

Výsledkový servis:

Otročín – Žlutice B 5:5 (4:2). Branky: Beníšek Filip 2, Herold Ladislav, Jonáš Lukáš, Šipula Miroslav – Záluský David, Kuboušek Radek, Sivák Martin, Bystroň Jakub, Bártko Jan.

Kr. Údolí – Ol. Vrata 6:1 (1:0). Branky: Červenka Vít, Kolena Tomáš, Olejník Ondřej, Hrdina Václav, Kašpar Daniel, Vlček Dominik – Kovač Petr.