A bude stát za to. Do lázeňského města se totiž podívá v neděli 17. listopadu rezerva plzeňské Viktorie, a na programu tak bude západočeské derby.

„Je reprezentační přestávka, tak uvidíme, jestli rezervu posílí případně hráči z ligového A-týmu,“ přemítal na úvod trenér karlovarské Slavie Robert Žák.

Právě záložní tým Viktorie bude plnit na drahovické umělce, kde se duel od 10.30 odehraje, roli favorita. „Plzeň disponuje velmi dobrým kádrem, když má v týmu šikovné mladíky, doplněné zkušenými hráči,“ podotkl Žák k síle soupeře, který si drží před posledním kolem Fortuna ČFL v tabulce šestou příčku, na kterou Slavie ztrácí ze čtrnácté příčky jedenáct bodů.

Slavie bude tedy vstupovat do utkání v roli outsidera, přesto by ráda urvala na závěr podzimu velmi cenné body. „Jde o poslední zápas podzimní části, není důvod šetřit se. Před zápasem bych bral jakýkoliv bod, uvidíme, jak to nakonec dopadne,“ nechal si otevřená zadní vrátka trenér Karlových Varů. Bodový zisk by však byl pro výběr z lázeňského městě hodně cenný. „Očekáváme běhavé utkání, kdy soupeř hodně využívá křídelní prostory a bude hodně nepříjemný, ale náš cíl je urvat co nejvíce bodů, musíme do toho dát vše,“ burcuje Žák. Ten bude mít k dispozici kompletní kádr. „Máme nějaká zranění či nemoci, ale věřím, že se všichni hráči dají do kupy a v závěrečném vystoupení si připíšeme na konto důležité body, i když to bude opravdu hodně těžké utkání,“ upozorňoval karlovarský kormidelník.