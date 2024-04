Již čtvrtý ročník rozjela naplno Zaměstnanecká liga Deníku. Na týmy, tak opět čeká okresní o kolo, ze kterého vzejde postupující tým do krajského kola. Tradičně se účastníci mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Heinz-glas Decor. | Foto: Heinz-glas Decor

Před turnajem firemních fotbalových týmů z Karlovarského kraje, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídal kapitán fotbalového týmu HEINZ-GLAS DECOR Vojtěch Horák?

Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

Samozřejmě touha po výhře pana ředitele, výborné ceny a hlavně volno v práci (úsměv).

Jdete do turnaje s cílem vyhrát, nebo u vás platí „coubertinovská“ slova o tom, že hlavní je se zúčastnit?

Jedeme si pro vítězství, to je jasné. Jinak je to neplacené volno.

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

Tým máme našlapaný. Největší postrach pro soupeře, bude náš gólman, je to velký profesionál a v mrtvém tahu zvedne 320 kg. Na brankové čáře bude jistotou.

Pokud se s kolegy bavíte o fotbale, co nejčastěji rozebíráte?

Neřekl bych, že nějaký tým, hráč, nebo liga převládá. Jak je něco nového, tak to probereme.

Čistě hypoteticky: kdybyste měl možnost vzít do mužstva některou ze současných fotbalových hvězd, na koho byste ukázal?

Když už jdeme pro to vítězství, tak by to byl Jack Grealish, celkem by nám pomohl, hlavně umí pořádně oslavovat, a to my také (smích).

Nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku si za odměnu může vybrat zájezd na fotbal. Který zápas v Evropě vás láká vidět?

Ve Španělsku by to bylo El Clásico na novém Camp Nou až se dostaví, nebo popřípadě na Estadio Santiago Bernabéu. V Anglii by to byl jeden z duelů mezi momentálně top trojkou Arsenal FC, Liverpool FC, Manchester City FC.

