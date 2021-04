V současné době však probíhají napříč republikou, co se týče amatérských soutěží, individuální tréninky a i s návratem na fotbalové trávníky to nevypadá příliš dobře, když se restart soutěží již několikrát přeložil.

„Někdo běhá, někdo cvičí, někdo zapojil i běžky, a někdo nedělá určitě nic,“ poukazuje za františkolázeňský FC jeho kapitán Jindřich Eisenreich.

Právě přestávka, která trvá od října, kdy byly soutěže pozastaveny, přidává hráčům na chuti, ale také jim ji značně ubírá, když podle restrikcí se mohou připravovat nejvýše ve dvou, a přitom musí dodržovat hygienická opatření.

„Myslím si, že už to každému chybí, je to dlouhé, všichni by chtěli hrát,“ zklamaně připomíná fotbalovou výluku, která trvá již bezmála pět měsíců. „Naopak už si většina říká, že se musí něco dělat, aby se ještě sezona rozběhla,“ připomíná termíny návratu na stadiony, které však byly již několikrát změněny.

Ale ani návrat na hřiště nebude znamenat pro kluby velkou výhru, jelikož se do něj zcela jistě promítne tréninková či zápasová absence.

„Bude to těžké, ale pro všechny stejné. Kdo něco během přerušení soutěží dělá, určitě bude ve výhodě,“ vypočítává Eisenreich.

„Na druhou stranu si myslím, že pokud se restart uskuteční, bude častěji docházet ke zraněním a úroveň bude podstatně horší,“ přiblížil stinnou stránku návratu na fotbalové stadiony kapitán Františkových Lázní.

V rámci restartu amatérského fotbalu jsou ve hře dvě varianty. První je dohrát alespoň padesát procent, aby mohly být soutěže podle regulí odehrané a ukončené, to znamená i s postupy či sestupy.

Druhá varianta, která nabírá na obrysech, pak zahrnuje předčasné ukončení sezony, s následným anulováním.

„Dohrát podzim by bylo fajn i třeba s přesahem do prázdnin, musí se improvizovat. Určitě jsem pro dohrání, žádné anulování,“ dodává závěrem svůj pohled na současnou situaci v amatérském fotbalu Eisenreich.