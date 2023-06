Kam za fotbalem: Ostrov přebere po bitvě s béčkem Slavie mistrovský pohár

/FOTBAL/ A jde se do finiše, tedy alespoň třetiligová či divizní soutěž. Celostátní soutěže totiž o víkendu čeká závěrečné kolo jarní části, kdy se s třetiligovou příslušností bude loučit sokolovský Baník, který v příští sezoně okusí divizní soutěž. Smutné loučení čeká i chebskou Hvězdu, která však bude bojovat i v posledním vystoupení o teoretickou naději o udržení v divizní soutěži, pokud i ta zhasne, objeví si příští ročník v krajském přeboru. A právě z krajského přeboru se navrátí zpět do divize Ostrov, který již v pátek převezme mistrovský pohár, a to po domácím utkání, ve kterém se střetne v derby s rezervou karlovarské Slavie.

