Teď si vše vynahradil, když během podzimní části okresního přeboru mužů Chebska zatížil konta úctyhodnými pětadvaceti zásahy.

„Jsem moc rád, že to vyšlo, protože i minulou sezonu jsem měl celkem slušně gólově našlápnuto. Byla to životní sezona, ve které jsem v šesti kolech nastřílel třináct branek, ale covid ji ukončil,“ vrací se Kuna k uplynulé sezoně, která zůstala nedohraná.

„Říkal jsem si, zda se to mohlo povést i v této sezoně, a když jsme vyhráli první zápas v Sekerách a já dal hattrick, tak jsem si říkal, že by to nemuselo být špatné, pokud to půjde takto dál,“ poukazuje kynžvartský útočník.

Lukáš Kuna, útočník Lázně KynžvartZdroj: Archiv Lukáše Kuny„Člověku se přehoupne třicítka, nabere nějaké to kilo navíc a hned to tam padá,“ směje se Kuna. „Nakonec se to zastavilo na pětadvaceti kusech za půl sezony, což se mi nikdy předtím nepovedlo, a jsem za to opravdu rád,“ neskrývá svou radost jedenatřicetiletý urostlý hráč.

„Samozřejmě fotbal je kolektivní sport, takže bez svých spoluhráčů bych to nedokázal, takže za to jim patří velký dík,“ vzkazuje poděkování kynžvartským spoluhráčům.

„Důležité také je, že už mám něco málo za sebou a že spoustu situací řeším jinak, než když mi bylo 22 nebo 25. Takže i zkušenosti hrály v důležitých momentech svou roli,“ upozorňuje hráč, který zraje jako víno, čím starší, tím lepší.

Navíc Kynžvart, kde Kuna několik let působí, dosáhl v podzimní části na druhé místo, ze kterého ztrácí pouhý bod na první příčku, kterou si drží celek Teplé.

„Jako tým jsme velice mile překvapeni, jak se pro nás podzimní část vyvíjela. My jsme neměli stanoveny žádné cíle pro tuto sezonu, ale dopadlo to opravdu zajímavě, a to v dobrém slova smyslu, takže s podzimní částí jsme nadmíru spokojeni,“ chválí si úspěšnou první část Kuna.

Jeho tým kraloval během podzimní části i statistikám, když se mohl pyšnit nejlepší útočnou sílou a také nejlepší obranou. „Máme kvalitního brankáře a stopera, proto jsme možná obdrželi nejméně branek,“ přemítá s úsměvem. „Na druhou stranu záleží na tom, jak se to sleze a jestli je někdo zraněný. Díky- bohu jsme odehráli podzimní část prakticky ve stejné sestavě, takže to celkem klapalo,“ upozorňuje Kuna.

Lukáš Kuna, útočník Lázně KynžvartZdroj: Archiv Lukáše KunyJedinou ztrátu zaznamenal Kynžvart v přímém souboji o první příčku s Teplou, když duel prohrál 0:1. „Až v důležitém souboji v Teplé nám chybělo několik opor a zápas dopadl tak, jak dopadl. Řekl bych, že to byl vyrovnaný souboj, ve kterém měla Teplá prostě více štěstí a padlo jí to tam z takové čufky,“ říká k bitvě podzimu kanonýr Kynžvartu.

Během podzimní části zaznamenal Kynžvart také dvě dvouciferné výhry. „Je vidět, že se spojil okresní přebor s okresní soutěží, a jsou znatelné výkonnostní rozdíly mezi některými celky a to se pak odráží i na výsledcích. Bohužel s tím se musí počítat, jelikož u nás jsou slabší týmy, ale my tohle určitě neřešíme, soustředíme se vždy sami na sebe,“ vysvětluje Kuna. Fotbalovou přestávku si hráči Kynžvartu vyplní nejen tréninky v multifunkční hale. „Slyšel jsem také něco o zimním turnaji, takže víkendy nás čekají asi na umělce v Mariánských Lázních,“ prozrazuje útočník Kynžvartu.

A jaké cíle má před sebou Kynžvart v rámci okresního přeboru? „Za mě osobně bych to chtěl rozhodně vyhrát. Na podzim jsme ukázali, že na to máme, tak proč ne,“ přeje si triumf v soutěži.

„Otázka zní, zda bychom pak postoupili výše do I. B třídy, jelikož bychom pak potřebovali trošku posílit a začít nějak stabilně trénovat ve více lidech, s tím máme trošku problém. Uvidíme, jak vše nakonec dopadne,“ nechává si Kuna otevřená zadní vrátka.

„Já doufám, že okresní přebor vyhrajeme a že se mi bude na jaře střelecky dařit tak jako na podzim,“ dodává závěrem Lukáš Kuna, který se bude muset navíc vypořádat během fotbalové výluky s nabídkami z jiných klubů.