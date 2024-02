I druhé vystoupení na plzeňské Golden Tour 2024, tedy na mezinárodním fotbalovém turnaji firem, zvládli hráči v trikotu karlovarské Karey na jedničku. Družina poskládaná kolem kouče Jiřího Michovského splnila svůj cíl, kterým byl postup na velké finále, které bude v listopadu na programu v Praze.

Karea uspěla v Plzni, urvala postup na finále Golden Tour v Praze. | Foto: Golden Tour Plzeň 2024

„Cíl jsme měli jasně daný, chtěli jsme udržet minimálně třetí místo, které zaručovalo postup do finále Golden Tour v Praze. Bohužel jsme museli kvůli klubovým závazkům či nemoci oželet služby tří klíčových hráčů,“ řekl na úvod lodivod Karey Jiří Michovský.

Karea si připsala stejnou bilanci, jako tomu bylo v prvním kole, tedy pět výher, jeden nerozhodný výsledek a jednu prohru. Tím tak dosáhla v konečném zúčtování na skvělou druhou příčku. Na turnaji nestačila pouze na vítěze plzeňské Golden Tour Crowinng, kterému podlehla po velkém boji 1:2.

„Náš cíl se nám dařilo plnit až na těsnou prohru 1:2 s Crowningem. Jinak se nám vesměs jak herně, tak i gólově dařilo,“ poukazoval kouč Karey. Napilno měl výběr z Karlových Varů v posledním utkáním, ve kterém se mu postavil do cesty tým Lidl E-Comerce, a šlo o hodně. Do závěrečného zápasu s Lidl E-Comerce jsme vstupovali s vědomím, že každý bodový zisk nám zaručí druhou příčku v opačném případě, bychom se propadli na příčku čtvrtou. Když jsme v 9. minutě prohrávali 0:4, zavánělo to debaklem, ale kluci to nevzdali a utkání dokázali během posledních šesti minut dotáhnout do remízy 5:5, což nám zajistilo stříbro a jasný postup,“ vracel se Michovský k důležité bitvě, kterou Karea dokázala přetavit v důležitý bodový zisk.

Karea tak splnila cíl, když k němu čtyřiatřiceti góly přispěl Jakub Lattisch, který se nejlepším střelcem Golden Tour. „Z našeho týmu neskutečně excelovala mašina na góly, a to Jakub Lattisch, který během obou hracích dnů nadělil soupeřům neskutečných čtyřiatřicet branek, čímž se zaslouženě stal nejlepším střelcem,“ chválil si gólový apetit svého svěřence Michovský.

„Děkuji celému týmu za skvělý výkon Rendovi Ludvíkovi jednateli stavební firmy Karea za to, že nás sponzorsky podpořil a my jsme mu to mohli vrátit dobrou reprezentací,“ doplnil závěrem trenér Karey.

Tabulka Golden Tour po 2. kole.Zdroj: Golden Tour Plzeň 2024