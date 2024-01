Pořádný majstrštyk se povedl futsalistům v trikotu karlovarské Karey při víkendové premiéře na Golden Tour v Plzni ve futsale. V nabité konkurenci firemních výběrů totiž dosáhli pod taktovkou kouče Jiřího Michovského na průběžné třetí místo.

Tým Karey uspěl v Plzni, dosáhl na třetí místo. | Foto: Karea Karlovy Vary

„Náš mladý tým je složený z velmi šikovných fotbalistů či futsalistů z Karlovarského kraje. Zápasy jsme hráli velmi aktivně, kvůli tomu jsme, ale často propadali v obraně, kdy nás několikrát podržel skvělý gólman. Díky naší útočné hře jsme však soupeřům nadělili slušný příděl branek,“ těšilo kouče Karey Jiřího Michovského.

V Golden Tour, která je rozdělena do dvou hracích dnů, dosáhli futsalisté z Karlových Varů v sedmi bitvách, které se hrály s hracím časem jednou patnáct minut, na čtyři výhry, dva nerozhodné výsledky a jednou odešli z palubovky poraženi.

Do prvního kola naskočil nováček z Karey velmi dobře, když na úvod slavil vysokou výhru 7:1 nad Ball Corporation, když se hattrickem blýskl Jakub Gabriel. Pak na pořad přišla remíza 4:4 s Crowningem, a poté následovala druhá vysoká výhra 8:0 nad Hasiči Plzeň, kdy si připsal na účet hattrick Jakub Lattisch.

Tabulka Golden Tour po 1. kole.Zdroj: Golden Tour Plzeň 2024Karea poté přihodila na své konto další vysokou výhru 8:2, kterou zaznamenala v duelu s Safran Cabin. Karlovarskému výběru se zadařilo i v bitvě s týmem Klaus Timber, nad kterým slavila výhru 7:0. Pak, ale přišla na pořad jediná prohra, a to 2:3, kterou Karea musela s kousnout s HBK Osek. První kolo Golden Tour zakončili futsalisté z lázeňského města dělbou bodů s Lidl E-Comerce, se kterou remizovali 3:3. Celkem Kareáci nastříleli soupeřům 39 branek, když nejpilnějšími střelci byli Jakové Lattisch a Gabriel.

Prvně jmenovaný vsítil dvanáct, druhý pak šest branek. Karea si tak vytvořila velmi dobrou výchozí pozici před druhým kolem, když tři nejlepší celky plzeňské Golden Tour, si zajistí postup na celostátní finále mezi čtyřiadvacet nejlepších celků.

„Na odvetné kolo Golden Tour, které se koná 4. února, pojedeme do Plzně s cílem vyhrát, co nejvíce zápasů a zasloužit, si tak postup na republikové finále do Prahy, které se bude hrát na přelomu listopadu a prosince letošního roku,“ doplnil k cílům svého výběru Michovský.

Výsledkový servis:

Karea – Ball Corporation 7:1 (Gabriel 3, Lattisch 2, Bůžek 2); Karea – Crowning 4:4 (Kursa, Lattisch, Gabriel, Dvořák); Karea – Hasiči Plzeň 8:0 (Lattisch 3, Dvořák 2, Dvořáček, Kursa, Bůžek); Karea – Safran Cabin 8:2 (Lattisch 2, Gabriel 2, Kadlec, Horník, Sikora, Bůžek); Karea – Klaus Timber 7:0 (Lattisch 2, Michovský 2, Horník 2, Bůžek); Karea – HBK Osek 2:3 (Lattisch, Kadlec); Karea – Lidl E-Commerce 3:3 (Dvořák, Horník, Lattisch).

Pořadí po 1. kole: 1. Crowning 18 bodů, 2. HBK Osek 18 bodů, 3. Karea 14 bodů, 4. Lidl E-Comerce 13 bodů, 5. Hasiči Plzeň 9 bodů, 6. Safran Cabin 6 bodů, 7. Ball Corporation 3 body, 8. Klaus Timber 0 bodů.