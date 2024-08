Ten zaznamenal například v duelu s Děpoltovicemi sedm gólových zápisů. „Už to bude nějaká doba, naposledy se mi to povedlo někdy za žáky,“ zavzpomínal Cibulka, kdy se mu takovýto husarský kousek v kariéře povedl. Sám ale ví, že bez podpory spoluhráčů by to prostě nešlo. „Samozřejmě to není jen o mně, mám kolem sebe skvělou partu lidí, kteří mi to dost usnadňují, a když už jdete sám na bránu, není tak těžké dát gól,“ chválí si gólový servis od svých spoluhráčů.

Za bochovským ostrostřelcem se pak seřadilo šestatřicetigólové duo. Prvním, kdo nasypal soupeřům 36 branek, byl kapitán dvorské rezervy Michal Holcman, druhým pak Dominik Buček z Kynžvartu. Za nimi se v TOP10 kanonýrů Karlovarského kraje srovnali hned tři hráči, kteří nastříleli čtyřiatřicet branek.

Abertamský středopolař Petr Čečák svými kousky dotáhl horaly zpět mezi okresní smetánku do okresního přeboru po dlouhých třinácti letech. Novorolský mladíček David Heřman tvrdil brankovou muziku v I. B třídě, kterou bez větších potíží opanoval. Posledním pak byl kapitán Dvorů Filip Němec, který svými góly napomohl k parádní jarní bilanci, která v podání Dvorů čítala dvanáct výher a jeden nerozhodný výsledek. „Jaro se nám povedlo, ale budu se opakovat, tohle jsme měli prokázat i na podzim a nebyli bychom třetí,“ narážel dvorský kapitán na konečnou třetí příčku, kterou jeho tým nakonec obsadil.

Němec pak opanoval tabulku střelců krajského přeboru, když za sebou nechal svého spoluhráče Jana Tolara či slávistickou legendu Mariána Geňa, když oba si připsali na konto třiatřicet vstřelených branek. „To samozřejmě potěší. Celý tým v posledním kole hrál na mě a Toliho, šlo to vidět, když jsem dal čtvrtý gól, čímž jsem se dostal do čela střelců, jak se kluci seběhli a oslavili to se mnou. To je to, co nás na jaře zdobilo, byli jsme jeden tým a pro úspěch druhého se vždy někdo obětoval,“ poukazoval Němec.

Třiatřicet branek pak nastřílel v loňské sezoně také nestárnoucí útočník v dresu Františkových Lázní, čtyřicetiletý útočný hrot Václav Šiman, který tak napomohl svému týmu zpět mezi krajskou smetánku, do krajského přeboru. „Góly jsem dal po dobrých přihrávkách spoluhráčů,“ připomněl Šiman, že měl od spoluhráčů během zápasů nadstandardní servis. Ostřílený mazák tak udržel v tabulce střelců za sebou mladé vlčáky. Jaký má recept na fotbalovou dlouhověkost? „Dobrá životospráva a pravidelné tréninky,“ prozradil, co ho drží ve výborné kondici. A odměna byla sladká, když se Františkovy Lázně navrátily zpět do krajského přeboru. „Byla by to odměna celému týmu za trénování,“ doplnil jeden z nejzkušenějších hráčů v dresu Kohoutů.

Posledním hráčem, který se prostřílel mezi nejlepších deset kanonýrů kraje, byl Tomáš Bahleda, tedy hráč se zkušenostmi například z plzeňské Viktorie. Právě nabrané zkušenosti prodal středopolař Hájku v okresní III. třídě mužů Karlovarska, kde se blýskl devětadvaceti zásahy.

TOP10 kanonýrů KVK uplynulé sezony

1. Jiří Cibulka (37, Bochov, OP mužů Karlovarska)

2. Michal Holcman (36, Dvory B, OP mužů Karlovarska)

3. Dominik Buček (36, Kynžvart, OP mužů Chebska)

4. Petr Čečák (34, Abertamy, III. třída Karlovarska)

5. Filip Němec (34, Dvory, KP mužů)

6. David Heřman (34, Nová Role, I. B třída)

7. Jan Tolar (33, Dvory, KP mužů)

8. Marián Geňo (33, Slavia KV B, KP mužů)

9. Václav Šiman (33, Františkovy Lázně, I. A třída)

10. Tomáš Bahleda (29, Hájek, III. třída Karlovarska)