Tahákem však bylo bezesporu divizní derby v rámci skupiny A, ve kterém díky trefě veterána Pavla Velemana urvala premiérový bod v turnaji po nerozhodném výsledku s Ostrovem chebská Hvězda.

Nejvyšší výhru kola si pak připsala ve skupině E na konto Lipová, která deklasovala jedenácti kousky Nový Kostel.

Stoprocentní i po třetím kole zůstal účastník skupiny D Loket, který gólově řádil v Mariánských Lázních.

Jediné utkání se nedohrálo ve skupině C, a to ve Žluticích, zasloužilo se o to nevyzpytatelné počasí, když byl zápas kvůli průtrži přerušen a následně odložen.

SKUPINA A

Dvakrát vedl na chebské umělce v divizním derby ostrovský FK, který se nakonec musel spokojit pouze s bodovým ziskem, když v závěru duelu inkasoval vyrovnávací gól z kopaček nestora chebské kopané Pavla Velemana. Ve druhém duelu skupiny pak dosáhla mariánskolázeňská Viktoria na premiérovou výhru, když si poradila s Královským Poříčím, kterému naložila na cestu zpět pět branek.

Skupina A, 3. kolo

FK Hvězda Cheb – FK Ostrov 2:2 (1:1). Branky: Kubinec Dominik, Veleman Pavel – Jankovský Lukáš, Matoušek Martin.

FC Viktoria Mariánské Lázně – Královské Poříčí 5:1 (2:1). Branky: Braun Milan, Lattisch Jakub, Štěpán Zdeněk, Drahorád Michal, Kořistka Patrik – Nguyen Samuel.

SKUPINA B

V béčkové skupině si první bod v turnaji připsala na konto Lomnice, která remizovala na horké půdě Nejdku, kde o vítězi rozhodl penaltový rozstřel, který přetavili v druhý bod domácí fotbalisté. Tři body si připsal na konto sokolovský dorost, který udolal výběr Františkových Lázní jednobrankovým rozdílem.

Skupina B, 3. kolo:

FK Nejdek – TJ Lomnice 2:2 – PK 5:4 (2:1). Branky: Šupík Ondřej, Neudert Filip – Joza Zbyněk, Truhlář Miroslav.

FC Františkovy Lázně – FK Baník Sokolov U19 1:2 (0:1). Branky: Kubát Ondřej – Ptáček Tomáš, Dotzauer Wolfgang.

SKUPINA C

Divokou přestřelku měla sice Stará Role na půdě Chyše dobře rozehranou, když i v jedenácti hráčích si vytvořila během prvního poločasu dvoubrankové vedení, po změně stran však domácí přidali na obrátkách a díky hattricku mladíčka Daniela Michela slavili výhru o tři branky. Druhé utkání mezi Žluticemi a mladíky Slavie B bylo sice rozehráno, ale kvůli počasí, které nad Vladařem ukázalo svou nevlídnou tvář, bylo nakonec přerušeno a odloženo na náhradní termín.

Skupina C, 3. kolo:

TJ Sokol Chyše – TJ DDM Stará Role 6:3 (1:3). Branky: Michel Daniel 3, Vála Adam, Laurich Erik, Dorňák Miroslav – Lorenc Lukáš 2, Ficner Tomáš.

Žlutice – Slavia Karlovy Vary U19(odloženo).

SKUPINA D

Třetí výhru v řadě za sebou si připsal na účet loketský FK, který tentokrát řádil na stadionu U Ferdinandova pramene, kde rozprášil výběr mariánskolázeňské Viktorie šestibrankovým přídělem. Ve druhém utkání skupiny remizoval Drmoul na stadionu Tří Seker s rezervou Ostrova, když následný penaltový rozstřel zvládli vítězně Ostrováci, kterým napomohl k druhému bodu třemi chycenými pokutovými kopy brankář Michal Süttö.

Skupina D, 3. kolo:

FC Viktoria Mariánské Lázně – FK Loket 1:6 (1:4). Branky: Florián Filip – Kolesnáč Marián 2, Faber Robert, Zázrivec František, Horvát Sebastian, Klásek Tomáš.

TJ Sokol Drmoul – FK Ostrov B 3:3 – PK 1:2 (1:1). Branky: Šaliga Jan, Černohorský Lukáš, Maule Karel – Filák Petr, Bílek Šimon, Koudelka Josef.

SKUPINA E

Třetí prohru si připsal v éčkové skupině Nový Kostel, který tentokrát musel skousnout na půdě Lipové dvoucifernou prohru, jež čítala jedenáct branek, když se v dresu vítěze blýskli hattrickem Pavel Slovák a Tomáš Balák. Druhý duel, který byl na programu v Plesné, kde se představila rezerva chebské Hvězdy, skončil po nerozhodném výsledku dělbou bodů.

Skupina E, 3. kolo:

TJ Sokol Lipová – TJ Jiskra Nový Kostel 11:3 (6:1). Branky: Slovák Pavel 3, Balák Tomáš 3, Čížek Daniel 2, Mezera Petr 2, Bílek Petr (PK) – Štěpánek Tomáš 2, Hruška Václav.

TJ Jiskra Plesná – FK Hvězda Cheb B 1:1 (0:1).