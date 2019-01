Karlovarský kraj – Jarní kolotoč v rámci fotbalového krajského přeboru se pomalu roztáčí.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Daniel Seifert

V sobotu 29. března bude na pořadu patnácté kolo. Do toho však nezasáhnou hráči nejdeckého FK, jelikož jim byl duel v Březové přeložen na čtvrtek 8. května se začátkem 10.30 hodin. O šest zbylých duelů již fanoušci nepřijdou. Vesměs budou favorité jednotlivých zápasů dáni postavením v tabulce. Vedoucí tým krajské tabulky Nové Sedlo si odbyde domácí premiéru, ve které bude hostit tým usilující o záchranu,a to Františkovy Lázně. Druhé Mariánské Lázně zamíří na půdu posledního Chodova, a určitě si budou chtít napravit reputaci z úvodního zaváhání proti Staré Roli. Podruhé v jarní části se představí svým fanouškům třetí v pořadí Ostrov, který bude hostit celek Citic. Exdivizní Toužim se vydá do Lomnice, kde bude v čele s kanonýrem Hoťkem plnit roli favorita. Zajímavý náboj bude mít i souboj Staré Role a Královského Poříčí, když oba týmy dělí v tabulce od sebe čtyři body. O hodně půjde Hornímu Slavkovu, který bude hostit chebský FC.

Krajský přebor, 15. kolo: Lomnice – Toužim (sobota, 15.00), Chodov – M. Lázně, Stará Role – Kr. Poříčí, Nové Sedlo – Fr. Lázně, Ostrov – Citice, Horní Slavkov – FC Cheb (vše sobota, 16.00).