Karlovarský kraj – Třiadvacátým kolem pokračoval o víkendu fotbalový krajský přebor.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Daniel Seifert

Vedoucí tým tabulky, chebská Hvězda, v něm překvapivě brala pouze bod, když uhrála na půdě citického Sokola nerozhodný výsledek. Tři body vyválčily v rámci chebského derby v pořadí druhé Mariánské Lázně. Body se dělily v Horním Slavkově, kde se představilo Nové Sedlo. Vintířov obral o všechny body doma v sokolovském derby Královské Poříčí, když o své výhře rozhodl třemi vstřelenými góly po změně stran.



Naopak Ostrov, který zamířil do Žlutic, rozhodl o svém tříbodovém transportu již v prvním poločase, když se do branky Žlutičáků trefil čtyřikrát. I když po obrátce stran Žlutice gólově zabraly, na bodový zisk to nestačilo. Pouze v prvním poločase držel tým Chyše v Chodově s tamní jedenáctkou gólový krok. Po změně stran se Chodov radoval ze dvou vstřelených branek a tím i důležitého vítězství.



Veledůležité vítězství si odvezli z lomnického pažitu fotbalisté Františkových Lázní, když místnímu výběru nastříleli tři branky. U dna tabulky pak udržela Stará Role Aš, které nasázela v domácím prostředí šest branek.

Výsledkový servis:

FC Cheb – Mar. Lázně 2:3 (2:2). Branky: Vondrášek Jiří, Oršel Martin – Semančík Vlastimil, Kabelák Tomáš, Bílek Jan.

H. Slavkov – Nové Sedlo 2:2 (1:0). Branky: Drobný Jiří 2 – Vu Dominik, Rychna Bedřich.

Citice – Hvězda Cheb 4:4 (1:2). Branky: Moule Miroslav, Prchal Jiří, Stöckner Radek, Kessl Michal – Šaliga Jan 2, Mour Vojtěch, Dobeš Miroslav.

Žlutice – Ostrov 2:4 (0:4). Branky: Hotěk Miloslav 2 – Lorenc Lukáš, Němec Filip, Novotný Milan, Kobera Michal.

St. Role – Aš 6:0 (3:0). Branky: Plch Martin 2, Drahoš Jan, Plachý Karel, Diviš Jakub, Došek Jakub.

Chodov – Chyše 4:2 (2:2). Branky: Macák Jiří, Kaňok Radek, Vachník Martin, Laur Petr – Pavelka Václav, Lábr Jaroslav.

Lomnice – Fr. Lázně 0:3 (0:1). Branky: Iterský Michal 2, Hibler Lukáš.

Vintířov – Kr. Poříčí 3:0 (0:0). Branky: Svůra Michal, Prokop Roman, Nerad Jan.