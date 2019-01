KARLOVY VARY - Rozporuplné pocity měli fotbalisté třetiligových Buldoků po středečním vloženém 34. kole České fotbalové ligy.

Důvod? Prohra 0:2 se Sezimovým Ústím.

Ale je tu jedno ale. Tradičně?

Ne, jenom zápas místo hráčům prostě nevyšel rozhodčím. Ale bez výmluvy – hosté si vítězství za svůj výkon zasloužili. Po celé utkání hráli více disciplinovaně, a to se jim vyplatilo.

„Soupeř byl u všeho rychleji. První branku jsme inkasovali po chybě obrany, která si nepokryla útočníka hostů v naší šestnáctce. Druhý gól? To byla prostě haluz. Náhodně tečovaná střela. Zbytek utkání pak odehráli hráči hostí takticky,“ smutně hodnotil porážku asistent Buldoků Jiří Schveiner.

Buldoci však bojovali, ale ve středu neměli evidentně svůj den. K tomu také napomohli svým výkonem nepřesní rozhodčí. „K výkonům rozhodčích se nebudu raději vyjadřovat,“ podotkl nespokojený Schveiner.

Jeho tým zakončí druhý anglický týden v sobotu dopoledne v Kolíně, kde je prověří od 10.15 hodin tamní jedenáctka. „Jedeme dál, nic se neděje, teď už myslíme na blížící se duel v Kolíně. Samozřejmě že chceme vyhrát,“ varuje soupeře asistent.

Kolínu se oproti Buldokům vůbec nedaří a v třetiligové tabulce bilancuje nad sestupovou propastí.

„Domácím jde o všechno, ale jak jsem říkal, my chceme ten zápas vyhrát. Chybět nám však budou vykartovaní Kubice a Geňo. K dispozici už bude Janáček,“ vypočítával Schveiner. Pokud by jeho tým v sobotním utkání vyhrál, pomohl by tak na dálku dalšímu zástupci, Unionu Cheb.

Vše je ale ve hvězdách. Míč je kulatý a takováto utkání jsou ošidná.