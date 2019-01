Karlovy Vary — Překvapivou porážku 1:3 si přivezli z Králova Dvora v úvodním kole jarní části třetiligové soutěže karlovarští Buldoci.

Jiří Schveiner | Foto: Deník/Archiv

„Věděli jsme, že soupeř přes zimní přestávku značně posílil a chce soutěž zachránit,“ narážel karlovarský trenér Jiří Schveiner na poslední místo třetiligové tabulky, které patří právě Královu Dvoru. Jenže v utkání to nebylo vůbec vidět. Navíc zápas se hrál na těžkém terénu, který pak lépe svědčil domácím fotbalistům.

„Na terén se vymlouvat nemůžeme, jelikož ten byl pro oba týmy stejný. Domácí se s ním akorát lépe vyrovnali,“ vysvětluje karlovarský kouč.

Fotbalisté Králova Dvora vyhráli první poločas brankou Gabriela. „Věřili jsme, že ve druhém poločase vyrovnáme, ale hlavní bylo neinkasovat druhý gól,“ vysvětloval kouč.

Ale realita byla úplně jiná. V úvodu druhého poločasu totiž poslal domácí do dvoubrankového trháku přesným zásahem Kyklhorn a s hosty z lázeňského města to vypadalo hodně bledě. „Bylo to nepříjemné, ale poté jsme snížili, když se střelecky prosadil Geňo. Poté jsme si vytvořili tlak a v závěru duelu otevřeli hru a hráli vabank, bohužel na vyrovnávací branku to již nestačilo,“ podotkl Schveiner.

Naopak se prosadili domácí hráči, když se podruhé do statistik utkání zapsal domácí kanonýr Kyklhorn. „Králův Dvůr do toho dal srdíčko, měl větší touhu po vítězství, a to asi rozhodlo,“ smutně bilancoval karlovarský lodivod.

Nelehkou úlohu budou mít Buldoci i ve druhém jarním kole, ve kterém v neděli v domácím prostředí přivítají mužstvo Sezimova Ústí, které vede Karlovarákům dobře známý exkarlovarský trenér Jindřich Dejmal.