KARLOVY VARY - To byl mazec. V rámci letní přípravy zamířili vicemistři hokejové Energie k přátelskému utkání do Dalovic.

Tam si na ně brousil zuby účastník I. B třídy A tým Dalovic, za který ale nastoupili i hráči místní rezervy.

Dalovice – Energie 2:8

Než se domácí stačili na hřišti pořádně rozkoukat prohrávali po krásné střele kapitána Energie Václava Skuhravého. Poté však Dalovice přidaly na obrátkách a gólem Durdise srovnaly nejen ukazatel skóre , ale také krok. Jenže hokejisté opět předvedli něco ze svého fotbalového umu a brankou Kumstáta šli do vedení. Před koncem prvního poločasu přidal další zářez Energie Skuhravý.

Po změně stran se obraz hry příliš nezměnil. I když se domácí hráči snažili, na tým vicemistrů prostě neměli. Dalovice útočily do plných, za což je mazácky trestala Energie rychlými brejky. Své by o tom mohl povídat Petr Kumstát, který si připsal na své konto další dvě branky. Jednu hezčí než druhou. Hattricku docílil i „kápo“ Václav Skuhravý. Za domácí snížil střídající Benda. Hned nato však přidal gól energetik Lukáš Pech a bylo vymalováno. Vše pak uzavřel sedmou trefou Vítězslav Bílek.

Na takovou nadílku Dalovice jen tak nezapomenou.

Hokejisté opět dokázali, že to umí jak s pukem, tak i s míčem. Fotbaloví odborníci museli žasnout nad tím, co si hráči Energie na hřišti dovolili. S přehledem by pak mohli klidně hrát i krajský přebor, kde by byli jiným týmům více než vyrovnaným soupeřem.

Poločas: 1:3. Branky: Durdis, Benda – Skuhravý 3, Kumstát 3, Pech, Bílek. Rozhodčí: Přibyl. Diváci: 150 (vyprodáno).