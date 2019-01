OSTROV - Po debaklu s Trstěnicemi 2:5 fotbalisté Ostrova v krajském přeboru míří tabulkou krajského přeboru pomalu do horních pater.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

V pětadvacátém kole si ostrovští fotbalisté připsali důležité vítězství nad Kraslicemi, kterým tak oplatili podzimní porážku 3:4 z domácího prostředí.

„Utkání jsme se obávali. Navíc nám chyběli čtyři hráči základní sestavy Liška, Koročinský, Petrovič a Němec,“ ohlédl se zpátky v čase ostrovský trenér Tomáš Štěpánek.

Jeho tým však soupeři vrátil porážku i s úroky. V Kraslicích zvítězil v poměru 6:3.

„V šesté minutě vstřelil první branku Semivan, který poté přidal ještě další tři branky. Zápas nám prostě vyšel. Zahrálo dobře celé mužstvo,“ pochvaloval si kouč.

Další duel kraje s Mariánskými Lázněmi však skončil bez branek.

„Opět nám chyběli čtyři hráči. Navíc se nám už tak střelecky nedařilo jako v utkání s Kraslicemi. Střelecký projev už nebyl takový,“ smutně poznamenal Štěpánek.

O nic lehčí úlohu nebudou mít jeho svěřenci ani v sobotním dopoledni 31. května. Soupeřem jim bude na hřišti na Růžovém Vrchu tým karlovarské Lokomotivy. Na podzim si „Lokáda“ odvezla z Ostrova vítězství 3:2.

„Čeká nás hodně těžké utkání. Když vezmeme v potaz výhru Lokomotivy ve Staré Roli, asi se máme na co těšit. Každopádně se připravíme tak, abychom uhráli co nejlepší výsledek. Určitě soupeři nedáme body zadarmo. Bude to zajímavý zápas, i když o sestavě budeme mít jasno až po pátečním tréninku,“ vysvětloval ostrovský trenér.

Karlovarské derby začíná v sobotu 31. května na stadionu Lokomotivy tradičně od 10.15 hodin.