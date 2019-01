Karlovy Vary – Desátá příčka. Karlovarská Lokomotiva zakončila podzimní část krajského přeboru těsně nad hranicí sestupového pásma.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

V klubu po podzimní části panovala spíše nespokojenost. „Chtěli jsme čtyřiadvacet bodů, máme jich pouze jednadvacet, takže spokojenost je jen částečná. Určitě jsme mohli bodů získat více. Do podzimu se ale zapsala také tréninková docházka našich hráčů, která nebyla taková, jakou jsme si představovali, a to se pak promítlo i do mistrovských utkání,“ smutnil předseda karlovarské Lokomotivy Petr Jankovský.

Hráči z Růžového Vrchu zahájili zimní přípravu na začátku ledna. „Určitě byla hodně náročná, i když jsme tentokrát vypustili soustředění. Trénovali jsme třikrát v týdnu, a to hlavně v domácích podmínkách. O víkendu jsme se pak představili na ostrovském zimním turnaji, kde jsme hráli proti kvalitním týmům,“ liboval si Jankovský.

Tým Lokomotivy tak během zimní výluky posílily dvě nové akvizice. Starorolský Salzman a sokolovský Gajdoš. „O Gajdošovi ještě jednáme, ale měl by být pro nás velkou posilou stejně jako Salzman. Oba by tak měli zvýšit naši kvalitu a hlavně pak zvednout konkurenci v týmu,“ pokračoval předseda Lokády.

Klub z ´Růžáku´ se však ještě poohlíží po brankáři. Tam totiž Lokomotivu prozatím tlačí bota nejvíce. „Chtěli by– chom ještě jednoho gólmana k Cyprisovi. Od výkonu brankáře se pak odvíjí i výkony mužstva, proto bychom rádi měli vyrovnanou dvojici,“ dobře ví předseda klubu. V jarní části by pak chtěli fotbalisté Lokomotivy navázat na své lepší časy.

„Chtěli bychom skončit nejhůře do sedmého místa. Určitě to v našich silách je a myslím si, že tým na to fotbalovou sílu má. Prostě chceme náročnou přípravu v jarní části prodat hlavně na hřišti. Fotbal hrát umíme, jen nám občas schází pověstné fotbalové štěstíčko,“ uzavřel Jankovský.

