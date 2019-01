KRASLICE - Odveta baráže se hraje v sobotu 28. června od 17.00 hodin v Jáchymově na Panorámě.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Archiv

Fotbalové soutěže zatáhly o uplynulém víkendu své opony. Na řadu však přišla barážová utkání. V jednom z nich hostily Kraslice, které bojují o udržení v krajském přeboru, v domácím prostředí nováčka I. A třídy TJ Jáchymov, který naopak bojuje o další premiérový postup.

Kraslice – Jáchymov 5:2

Utkání hodně poznamenalo počasí, které před začátkem utkání proměnilo hrací plochu doslova v bazén. I přesto však hráči k utkání nastoupili.

První zahrozili v utkání domácí fotbalisté, ale zástřelový pokus Bocka jáchymovský gólman Sütto zlikvidoval. Hosté kontrovali nevalným střeleckým pokusem Kubaty. Během zápasu získávaly Kraslice územní převahu a z toho pak pramenily i velké brankové příležitosti. Ve 32. minutě první spálil Bock, který nedokázal usměrnit balon za záda brankáře hostů z hranice pokutového kopu. Hned nato přišla excelentní pětiminutovka v režii Kraslic. Nejdříve provětral jáchymovského Sütta Pavel Tomeš.

O chvilku později neuspěl proti výborně chytajícímu gólmanovi Jáchymova tváří v tvář domácí kapitán Kričfaluši, neuspěl ani jeho spoluhráč Bock, kterému zpětnou přihrávkou skvěle namazal Maxa.

Poté se hosté vymanili z tlaku a zapotil se i brankář Kraslic Zeman, který nejdříve zneškodnil individuální průnik Šimka a poté na něj nevyzrál ani kanonýr Jáchymova Hellmich.

Brankově udeřilo až v závěrečných minutách prvního poločasu. Výlet domácího Rohana z půle hřiště a následnou zpětnou přihrávku na hranici šestnáctky proměnil ve vedoucí branku kapitán Kraslic Kričfaluši.

Po změně stran se však začaly na hřišti dít věci. V 55. minutě si nešťastně vstřelil vlastní gól hlavou do šibenice své branky Bock. Trefa to však byla nádherná, to poznamenali i přihlížející diváci.

Hosté se však neradovali z vyrovnání dlouho.

Hned po rozehrání proplul do šestnáctky Hanzlík, který nezaváhal a opět strhl vedení na stranu domácích. Kdo si však myslel, že v tuto chvíli bude všemu konec, hodně se mýlil. Do šestnáctky Jáchymova si to namířil v 57. minutě domácí Maxa, kterého nekompromisně poslal k zemi brankář Sütto.

Nařízený pokutový kop pak s velkým kusem štěstí proměnil Kričfaluši. A jak se říká, do třetice všeho dobrého. Tedy pro Kraslice.

V 61. minutě byl opět faulován v pokutovém území hostů agilní Maxa. Nařízený pokutový kop pak s přehledem proměnilsámfaulovaný hráč. Hosté se dostali ke slovu až v 85. minutě, kdy se střelecky prosadil Šimek. Vše pak stvrdil třetí brankou v 89. minutě opět z pokutového kopu domácí Maxa.

Branky: 45. a 57. Kričfaluši (1 PK), 61. a 89. Maxa (obě PK), 56. Hanzlík – 55. vlastní (Bock), 85. Šimek. Poločas: 1:0. Rozhodčí: Hrabovský – Balhar, Hrnčál, DS Vošmik. ŽK: 3:8. Diváci: 130.

Kraslice: Zeman – P. Tomeš, Müller, M. Tomeš, Holan – Hanzlík, Bock, Kričfaluši, Řehoř – Maxa, Rohan (stř. Schwarz, Pristaš). Trenér: Pavel Řehoř.

Jáchymov: Sütto – Osička, Vaněček, Kostka, Kolárik – Šimek, Goschler, Varadínek, Hellmich – Kasparides, Kubata. Trenér: Luboš Melichar.