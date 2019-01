KARLOVY VARY - Největším tahákem pětadvacátého kola III. fotbalové třídy byl souboj Kyselky, která bojuje o postup do okresního přeboru, zatímco jejich soupeř rezerva Pily už soutěž jen dohrává.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

Zřídla Kyselka – Pila B 5:1

Domácí se ujali vedení v první dvacetiminutovce, když nepovedenou střelu Hlaváče ze značky pokutového kopu dorazil za pilského gólmana Čada. Poté se za Kyselku zapsal do listiny střelců právě Hlaváč, který tak odčinil neproměněný pokutový kop. Do konce prvního poločasu se už nic podstatného na hřišti nestalo, a tak se šlo do šaten za příznivého výsledku pro domácí tým.

Ve druhé části hry se postarali hosté o snížení zásluhou Mudry, čímž si udrželi šanci na dobrý výsledek. Kyselští hráči však neponechali nic náhodě, a i přes velký tlak hostů je nepustili k žádné střele, která by ohrozila jejich svatyni.

Za zmínku však stojí jen dva přímé kopy pilského týmu. První poslal do spojnice domácí branky a druhý bravurně zlikvidoval kyselský brankář Beránek. Naopak své vítězství pak stvrdili třemi dalšími góly, o které se postarali postupně Vandák, Hlaváč a Kliment.

Branky: Hlaváč 2, Vandák, Kliment, Čada – Mudra. Poločas: 2:0. Rozhodčí: Karban. ŽK: 0:1. Diváci: 40.

Další výsledky 25. kola

Se soutěží se výhrou rozloučila Údrč, naopak porážkou Olšová Vrata. Bražec doma podlehl Potůčkám a Slavie Junior přestřílala také v domácím prostřeeí Abertamy. Lídr a postupující tým karlovarského Bacardi v domácím prostředí jasně přehrál horaly z Nových Hamrů, a tím tak zařídil nového soupeře do baráže o postup do okresního přeboru. O tom, kdo si tuto baráž zahraje, se rozhodne až v závěrečném kole v Chyši, kde místní rezerva hostí Kyselku. Nakonec však mohou postoupit obě mužstva, ale opět bude záležet na tom, jestli se udrží v divizní soutěži juniorka Baníku Sokolov.

Údrč – Olšová Vrata 6:1 (4:0)

Vysokou výhru domácích zařídil dvěma góly Miroslav Kožený. Po brance pak přidali Pejšek, Florián, Hebert, Fous. Za hosty vstřelil čestný úspěch Štrajt. Před 40 diváky odpískal duel arbitr Dvořák.

Slavia Junior KV – Abertamy 5:4 (3:2)

Za domácí se v prvním poločase trefil dvakrát přesně mezi tři tyče Tomáš Bílý. Třetí zářez Slavie přidal Jiří Bílý. Za hosty pak snížil dvěma góly Nováček. Po obrátce stran stvrdili výhru Junioru dalšími góly Bledý a Billý. Za hosty docílil hattricku Nováček a konečnou podobu výsledku dal abertamský Karfiol. Před padesátkou fanoušků řídil duel sudí Zázvorka.

Bacardi – N. Hamry 4:1 (2:1)

Výhru lídra zařídili Mestl, Lysák a Jindřich Tulák. Za hosty vstřelil čestný úspěch Rokyta. A aby toho nebylo málo, vstřelily si Hamry jeden gól do vlastní branky. Utkání rozhodoval před deseti diváky arbitr Bubanec.

ŽK: 0:1.

Další výsledek:

Bražec – Potůčky 1:2 (1:1)

Poslední kolo, 21. a 22. června

Chyše B – Kyselka (sobota, 10.30)

Abertamy – Merklín (sobota, 14.00)

Pila B – Bacardi KV (sobota, 17.00)

Slavia Junior – Potůčky (neděle, AC Start, 15.00)

Nové Hamry – Bražec (neděle, 16.00)