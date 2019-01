Karlovarsko — V předposledním kole divizní fotbalové soutěže se představí nováček z Toužimi naposledy v podzimní části v domácím prostředí, ve kterém bude hostit jedenáctku Litvínova. Druhý zástupce Karlovarska v této soutěži Spartak Chodov zamíří pro změnu na hřiště posledního týmu tabulky do Blšan.

Chodov míří na trávník posledního týmu tabulky, Blšan. (Ilustrační foto.) | Foto: DENÍK/Jan Čech

Toužim hostí jedenáctku Litvínova

Naposledy Toužim ztratila body v Kladně, kde neudržela dvoubrankový náskok a po mohutném finiši domácího týmubyla ráda za bod. „Kdyby nám někdo řekl před zápasem, že si odvezeme z Kladna bod, nevěřili bychom mu,“ ohlédl se zpátky v čase toužimský trenér Marek Daněk.

Nakonec však tým Toužimi mohl mít tři, ale po chybách v obraně během druhého poločasu dokonce mohl prohrát.

„Neudrželi jsme naše vedení a po zlepšeném výkonu domácího týmu jsme mohli v závěru i prohrát, ale hodně nás podržel gólman Lutzbauer,“ vysvětloval Daněk.

V neděli se představí Toužim naposledy na podzim v domácím prostředí. Od 14 hodin totiž bude hostit aktuálně osmý tým divizní tabulky Litvínov.

„Je to naše poslední domácí utkání na podzim, a tak bychom se rádi vítězstvím revanšovali našim věrným fanouškům za jejich fantastickou podporu,“ přeje si toužimský kouč. „Bude to nesmírně těžké, ale budeme bojovat. Pokud bychom zvítězili, opět bychom byli na dohled klidnému středu. Měli bychom být kompletní, i když nějaké zdravotní problémy měl v týdnu Hotěk, ale i ten by měl být k dispozici. Musíme udělat vše pro to, abychom v domácím prostředí uspěli,“ míní Daněk.

Chodov zamíří do Blšan

Spartak Chodov bude na hřišti posledního týmu tabulky chtít potvrdit domácí vítězství nad Novým Borem, které posunulo spartakovce v průběžné tabulce již na aktuální patnáctou příčku.

Toto utkání začíná v neděli 9. listopadu od 10.30.