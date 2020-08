Žlutické béčko přivítalo v prvním kole okresního přeboru mužů Karlovarska na svém trávníku Jáchymov a od 5. minuty prohrávalo.

Jenže potom se do hry vložil domácí Libor Slivčák, ve 37. minutě srovnal stav a o dvě minuty později poslal svůj tým do vedení. Zápletka pokračovala. Horalé z Jáchymova znovu dvakrát udeřili a v 67. minutě vedli. Konec zápasu se nekompromisně blížil, hosté pokoukávali po rozhodčím, kolik že se bude nastavovat, běžela totiž již poslední, 90. minuta. Na to se ale nemohl znovu dívat Libor Slivčák a potřetí poslal míč do sítě hostů. Hattrick. 3:3.