A obsazení bude opravdu hvězdné. Na turnaji, který dostal mezinárodní punc, se představí osmnáct výběrů, když pomyslnou třešničkou na dortu bude účast fotbalových nadějí Manchesteru United. Dále pak zpestří turnaj svou účastí německé kluby Hertha Berlín, Union Berlín či Augsburg.

Chybět však nebude ani česká fotbalová špička, když do lázní zamíří výběry pražských S nebo Viktoria Plzeň. Týmy v první fázi turnaje absolvují základní část ve třech šestičlenných skupinách a s hrací dobou jednou sedmnáct minut.

„Po odehrání základních skupin vždy dva nejlepší celky z jednotlivých skupin postoupí do zlaté skupiny, třetí a čtvrtý do stříbrné skupiny a pátý a šestý do skupiny bronzové,“ připomněl Štípek, co bude následovat po odehrání základních skupin.

FOTO/VIDEO: Karlovarskou Slavii sestřelil sokolovský kanonýr Schulz

Zahájení turnaje bude na programu na drahovickém stadionu v 10.00 hodin, v neděli pak bude turnaj pokračovat v 9.30 hodin a ve 13.50 hodin přijde na pořad velké finále, ve kterém se proti sobě postaví první a druhý tým zlaté skupiny.

„Máme přichystané ceny pro nejlepší tři týmy a s prázdnou neodejdou ani ostatní, pro ty máme připraveny dárkové tašky od našich partnerů,“ prozradil Štípek.

Karlovy Vary Cup 2022.Zdroj: FC Slavia Karlovy Vary„Budeme udělovat také individuální ocenění, když každá cena ponese jméno slavného slávisty,“ narážel předseda klubu na další ceny, které budou na turnaji uděleny. Namátkou cena pro nejlepšího střelce ponese jméno Horsta Siegla, obránce Karla Matějčka, hráče Jiřího Feureisla, brankáře Miroslava Vydry, útočníka Antonína Honomichla, nejužitečnějšího hráče Jiřího Diviše a nejhezčí branka Petra Diviše.

„Určitě se bude na co koukat a rád bych za náš klub pozval širokou veřejnost na kvalitní podávanou.“ Tradičně nebude chybět během dvou dní také bohaté občerstvení, které bude přímo v areálu FC Slavia Karlovy Vary.

Skupina A: Manchester United, Viktoria Plzeň, FC Augsburg, Sigma Olomouc, AS Trenčín, FC Slavia Karlovy Vary.

Skupina B: Hertha Berlín, Slavia Praha, Bohemians Praha, Zbrojovka Brno, Teplice, Team Pace.

Skupina C: Union Berlín, Sparta Praha, Gentofte FA, Dynamo České Budějovice, FTA Praha, FK Ústí nad Labem.