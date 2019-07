Karlovy Vary - Král je mrtev, ať žije král. Novým vítězem fotbalového Memoriálu Petra Jankovského, který podruhé pořádala na svém stadionu na Růžovém Vrchu karlovarská Lokomotiva, se stala rezerva karlovarské Slavie.

„Na turnaji se celkem představily čtyři týmy, které byly rozlosovány do dvou dvojic, a vítěz pak postoupil do finále, naopak poražený do boje o třetí místo,“ připomněl hrací plán turnaje za pořadatele, karlovarskou Lokomotivu, Jaroslav Hladík.