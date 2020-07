„Během turnaje panovalo opravdu tropické počasí, ale kvalitě turnaje to vůbec neubralo, spíše naopak. Všechny týmy se s úmorným vedrem popraly velmi dobře, za což si zaslouží velký respekt. Zkušení hráči ukázali, že ještě fotbal nezapomněli a že ho mají stále rádi,“ poukazoval spokojeně na úvod šéf turnaje Rudolf Káva.

Od úvodního utkání turnaje, který celý odřídila rodinná dvojice rozhodčích Jindřich a Veronika Lhotkovi, bylo jasné, že si to o prvenství rozdají na tepelském stadionu výběry Toužimi a Konstantinových Lázní. A to se nakonec potvrdilo.

Ve vzájemném duelu těchto týmů se o vítězi ještě nerozhodlo, jelikož skončil dělbou bodů, a tak nakonec musel o vítězi devátého ročníku rozhodnout větší počet vstřelených branek, který měly Konstantinovy Lázně.

Druhá pak skončila Toužim a třetí místo si připsala na účet Teplá.

Jediným týmem, který na body během turnaje nedosáhl, byl Bečov, který vše uzavřel na čtvrté příčce. „V rámci slavnostního vyhlášení pak byl tajemníkem města Teplé Vítem Červenkou odměněn nejlepší hráč turnaje, kterým byl Marek Hejkal z Toužimi. Cenu pro nejlepšího brankáře si na tepelském pažitu vychytal ochránce svatyně týmu Bečova Ladislav Kubeček a korunku pro nejlepšího kanonýra si vystřílel Josef Nevařil z Konstantinových Lázní,“ vypočítával individuální ocenění Káva.

„Turnaj sklidil velké ovace, a to nejen od hráčů, ale i fanoušků, což je pro nás hodně zavazující. Chtěl bych poděkovat všem, co se nějakým způsobem podíleli na pořádání turnaje, zaslouží si velké poděkování za svoji vstřícnost. To samé platí i pro sponzory turnaje, bez kterých by to také nešlo, všem moc děkujeme,“ vzkazuje závěrem za organizátory Rudolf Káva.

Výsledkový servis:

Toužim – Konstantinovy Lázně 2:2, Teplá 8:0, Bečov 7:0; Konstantinovy Lázně – Bečov 10:0, Teplá 7:0; Teplá – Bečov 8:0.

Konečné pořadí: 1. Konstantinovy Lázně, 2. Toužim, 3. Teplá, 4. Bečov.