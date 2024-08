Tři fotbalové dny jsou nachystány v Karlovarském kraji. A tradičně se bude na co těšit. Na pořadu bude hned několik soubojů o čelo tabulek či ožehavá derby.

Bývalou divizi, nově 4. českou fotbalovou ligu, okoření ožehavé derby mezi březovskou Olympií a karlovarskou Slávií. Krajský přebor mužů přinese hned několik derby. Na dvorském stadionu se proti sobě postaví karlovarští Buldoci a rezervní tým karlovarské Slavie. V Trstěnicích pak bude na programu chebské derby, když se tamní jedenáctka postaví chebské Hvězdě. Další dvě derby budou mít přívlastek sokolovské, když Nové Sedlo vyzve Chodov a Lomnice přivítá Královské Poříčí.

V krajské I. A třídě obstará tahák duel Horního Slavkova a Hroznětína, tedy dvou stoprocentních týmů. Zajímavé klání bude také na programu v Kraslicích, které zažívají velmi podařený vstup do podzimní části, když se před svými fanoušky postaví v derby Citicím. V krajské I. B třídě bude na pořadu bitva nováčků, ve které se postaví Aš Kynžvartu. Derby pak bude k vidění na půdě rezervy Královského Poříčí, kam nasměroval los nováčka z Habartova.

Okresní přebor mužů Karlovarska přinese o víkendu bitvu o fotbalový trůn, ve které se střetnou prozatím stoprocentní Merklín a Útvina. Na vrchol však může v případě nerozhodného výsledku vystoupat také Sadov, ten o víkendu zamíří do Božičan. Hodně napilno budou mít ve III. třídě mužů Karlovarska Potůčky, které budou hostit Štědrou, která dorazí v čele s dvorním kanonýrem Martinem Debellisem, což slibuje gólové hody. Lídra tabulky z Jáchymova čeká druhý domácí zápas, ale tentokrát to bude podstatně náročnější, když do hor zamíří Stanovice, které na horaly ztrácejí tři body.

I okresní přebor mužů Sokolovska nabídne zajímavé zápasy. Vedoucí Oloví se představí na půdě rezervy Svatavy a nováček soutěže rezerva Lokte přivítá v domácí podzimní premiéře Krásno. Okresní přebor mužů Chebska o víkendu zpestří šlágr mezi mariánskolázeňským Lokem a Luby. Za zmínku stojí také duel Vojtanova, který se podruhé představí na hřišti soupeře, tentokrát bude usilovat o tříbodový zisk na horké půdě Staré Vody.

PÁTEK, 30. srpna

I. A třída mužů, 2. kolo: Nejdek – Toužim, FC Cheb – Loket (oba 18.00).

Krajská soutěž dorostu, 2. kolo: Vintířov/Aš – Dolní Žandov/Kynžvart (18.00).

SOBOTA, 31. srpna

4. česká fotbalová liga, 4. kolo: Březová – Slavia Karlovy Vary (10.15), Mariánské Lázně – Admira Praha B (13.30).

Krajský přebor mužů, 2. kolo: Františkovy Lázně – Ostrov B (10.15), Buldoci Karlovy Vary – Slavia Karlovy Vary B, Trstěnice – Hvězda Cheb, Nové Sedlo – Chodov (vše 10.30), Lomnice – Královské Poříčí (17.00).

I. A třída mužů, 2. kolo: Horní Slavkov – Hroznětín (10.30), Teplá – Březová B, Skalná – Žlutice (oba 14.00), Pila – Lipová (17.00).

I. B třída mužů, 2. kolo: Aš – Kynžvart, Svatava – Dolní Rychnov (oba 14.00), Březová – Plesná, Tři Sekery – Sedlec, Dolní Žandov – Nová Role (vše 17.00).

Krajská soutěž dorostu, 2. kolo: Horní Slavkov – Březová (14.00).

Okresní přebor mužů Karlovarska, 2. kolo: Dalovice – Chyše, Božičany – Sadov (oba 10.30), Kolová – Počerny (14.00), Abertamy – Buldoci B, Merklín – Útvina (oba 17.00).

III. třída mužů Karlovy Vary, 2. kolo: Kyselka – Chyše B, Jáchymov – Stanovice (oba 14.00), Potůčky – Štědrá, Hájek – Děpoltovice(oba 17.00).

Okresní přebor Sokolovska, 2. kolo: Kynšperk – Nové Sedlo B (10.30), Loket B – Krásno (17.00).

Okresní přebor mužů Chebska, 2. kolo: Velká Hleďsebe – Nový Kostel (10.30), Stará Voda – Vojtanov, Hranice – Křižovatka (oba 17.00).

NEDĚLE, 1. září

2. česká liga dorostu: Slavia Karlovy Vary – Pardubice (13.30 a 15.45).

Krajský přebor mužů, 2. kolo: Sokolov B – Loko Karlovy Vary (16.00).

I. A třída mužů, 2. kolo: Kraslice – Citice (14.00).

I. B třída mužů, 2. kolo: Vojkovice – Bukovany (14.00), Královské Poříčí – Habartov (17.00).

Krajská soutěž dorostu, 2. kolo: Dalovice/Bečov – Svatava (14.00), Sedlec B – Kadaň B (15.00), Teplá – Ostrov B (16.00), Loko Karlovy Vary/Kolová – Citice/Dolní Rychnov (17.00).

Okresní přebor mužů Karlovarska, 2. kolo: Stará Role – Nejdek B, Hroznětín – Bochov (oba 15.00).

III. třída mužů Karlovy Vary, 2. kolo: Žlutice B – Krásné Údolí (14.00), Nové Hamry – Otročín (16.00), Toužim B – Bečov (17.00).

Okresní přebor mužů Sokolovska, 2. kolo: Lomnice – Krajková (15.00), Dolní Rychnov B – Jindřichovice, Svatava B – Oloví (oba 17.00).

Okresní přebor mužů Chebska, 2. kolo: Hrozňatov – Milhostov (10.30), Loko Mariánské Lázně – Luby , Studánka – Hazlov (oba 14.00).