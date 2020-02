V prvním utkání se Ostrov poprvé v zimní přestávce představil na svém hřišti a premiéra to byla velmi povedená. Soupeře z Královského Poříčí porazil Ostrov vysoko 7:2.

„Po třech nepovedených utkáních to byla pro hráče vzpruha,“ pochvaloval si ostrovský trenér Jiří Štěpán. A měl k tomu řádný důvod. „Čekala nás zajímavá konfrontace, jelikož dorazil lídr krajského přeboru. Ten načal utkání velmi dobře, již ve 3. minutě jsme prohrávali po pokutovém kopu. My však dokázali do konce prvního poločasu otočit vývoj v náš prospěch, když jsme vstřelili pět branek, a ve druhém pak další tři, i když ve druhém poločase už jsme trochu polevili,“ přiblížil dění na hřišti prvního duelu Štěpán.

Druhý duel pak přichystal Ostrovu do cesty pro změnu lídra Fortuna Divize A, přeštický Robstav. S ním odehrál Ostrov vesměs v prvním poločase vyrovnanou partii. I v tom druhém držel s favorizovaným výběrem, který do Ostrova přivezl trenér Stanislav Purkart, fotbalový krok.

„Věděli jsme, že Přeštice mají postupové ambice, takže jsme věděli, že to nebude lehké utkání,“ narážel Štěpán na třetiligový sen v podání přeštického výběru.

„Soupeř ukázal, že je kvalitní na balonu, kvalitní ve hře dozadu i dopředu, ale myslím si, že v prvním poločase jsme mu dokázali sekundovat velmi dobře,“ bilancoval ostrovský trenér první poločas, který na ostrovské umělce fanouškům gólovou nabídku nepředložil, to ve druhém byly k vidění branky tři, všechny v podání Přeštic. „Nezvládli jsme desetiminutovku od 75. do 85. minuty, kdy jsme udělali tři individuální chyby, z čehož soupeř vytěžil tři branky a to rozhodlo, je to velká škoda, jelikož i my měli šance,“ narážel Štěpán na stoprocentní šance Matouška, které zůstaly nevyužity. „Mohlo vše vypadat jinak,“ míní.

„Určitě to byla kvalitní prověrka pro hráče a na své si přišli i fanoušci. Stále je to příprava a musíme koukat na zápasy před sebou,“ dodal závěrem Štěpán. Další přípravný zápas odehraje Ostrov netradičně v pátek 14. února v Ostrově, kdy se postaví tamnímu FK od 18 hodin Kadaň.

FK Ostrov – Robstav Přestice 0:3 (0:0). FK Ostrov: Vaněček – Janda, Vondráček, Stan, Toth – Kostka, Koří, Kobera, Matoušek – Jankovský – Psohlavec (stř. Süttö, Horváth, Karbula, Veselý).