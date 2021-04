Prvním z dvojice uchazečů o post předsedy je čtyřicetiletý Tomáš Provazník, který zasvětil svůj život především fotbalu a sokolovskému Baníku, kde šest let dělal šéftrenéra mládeže. Posléze v Sokolově vykonával devět let pozici výkonného ředitele klubu a zároveň byl čtyři roky členem Ligového výboru LFA.

Absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy se specializací fotbal. Byl také čtyři roky předsedou komise mládeže FAČR, a navíc je spoluzakladatelem projektu Létající trenéři. Jaké má před volbami vyhlídky a s čím chce kluby oslovit, prozradil v exkluzivním rozhovoru Deníku.

Jako dlouholetý fanoušek fotbalu na všech úrovních od 1. ligy po nejnižší okresní soutěže musím vyjádřit podporu svému kolegovi, radnímu a zastupiteli města Sokolov a v neposlední řadě také dlouholetému řediteli FK Baník Sokolov Tomáši Provazníkovi při jeho kandidatuře na post krajského předsedy karlovarského fotbalového svazu. Tomáš je pro mě zárukou, že svaz se v jeho rukách vydává novým směrem, kterým je především otevřenost, férovost, transparentnost a zejména pracovitost. Věřím, že pokud by se Tomáš stal předsedou Karlovarského krajského fotbalového svazu, tak by právě mládežnická základna byla jeho hlavní prioritou, a že to bude jeho osoba, které se podaří postavit Karlovarský krajský fotbalový svaz na takovou úroveň, abychom alespoň na úrovni fotbalu nebyli, jak říká premiér ČR, historicky nejhorším krajem.

Karel Jakobec, uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje

Kdy jste se rozhodl, že budete kandidovat na post předsedy KKFS a co vás k tomu vedlo?

Kandidovat jsem se definitivně rozhodl až na začátku ledna. Opakovaně mne oslovili zejména funkcionáři z Okresního fotbalového svazu Sokolov a klubů ze Sokolovska. Není však tajemstvím, že za mnou byli vloni v létě funkcionáři, kteří dnes zastupují F-evoluci v našem kraji, že si mne dovedou představit na pozici nového předsedy KKFS. V létě pro mne však kandidatura nebyla aktuální, poněvadž jsme museli po sestupu A-týmu ze druhé ligy do ČFL přetransformovat fungování a nastavení klubu.

S jakým programem chcete oslovit fotbalové kluby z Karlovarského kraje a co jim můžete nabídnout?

Náš program a vize jsme průběžně prezentovali zástupcům jednotlivých klubů. Nabízíme pokračování nastaveného servisu, který fungoval doposud, a to zejména v osobě sekretáře Jiřího Špaka a jeho okresních kolegů, paní Veinholdové a pana Sabadina. Tento bod považuji za prioritu. Nemyslím si, že u nás v kraji bylo a je vše špatně. Chceme se zejména zaměřit na mládež, kde vidíme potenciál ke zlepšení, nábory, metodika a celková osvěta. Dalším velmi důležitým faktorem je vzdělávání trenérů mládeže, kde máme v plánu propojit nové trendy se zástupci Regionální akademie v Plzni s praktickými ukázkami tréninků s aktivním zapojením Grassroots trenérů KFS a OFS. Po sportovní stránce chceme vést s kluby dialog ohledně mužských a mládežnických soutěží, abychom se pokusili zvýšit jejich sportovní úroveň, a tím zvyšovali sportovní připravenost hráčů. Máme v plánu založit soutěž pro hráče mladšího dorostu, kteří jsou většinou tzv. postaršeni do mužské kategorie a prakticky nehrají se svými vrstevníky. V této kategorii nastává největší úmrtnost hráčů, tomuto negativnímu trendu bychom chtěli zabránit. V neposlední řadě se chceme řídit principy finanční transparentnosti a sportovní fair play napříč všemi soutěžemi v kraji.

Můžete představit svůj tým, se kterým úzce spolupracujete?

Úzce spolupracuji s některými funkcionáři bývalého vedení kraje a okresů Sokolov a Cheb, kteří šíří povědomí o našem programu a naše myšlenky. Jsem však připraven pracovat s kýmkoliv, kdo má zájem věnovat čas a energii rozvoji fotbalu u nás v kraji. Po okresních volbách vnímám, že je situace v rámci kraje mezi funkcionáři i kluby napjatá. Po krajských volbách bude cílem pokusit se kraj sjednotit a společnými silami pracovat na rozvoji fotbalu.

V rámci blížících se voleb bych rád vyjádřil podporu Tomáši Provazníkovi na post předsedy Karlovarského krajského fotbalového svazu. Pan Provazník dlouhá léta působil v dceřiné společnosti Sokolovské uhelné, v FK Baník Sokolov, a. s., na různých funkcích. Nejdelší období strávil na pozici ředitele klubu. Také díky jeho osobě klub působil dlouhá léta v horních patrech druholigové tabulky a mohl se chlubit kvalitní a početnou mládežnickou základnou. Věřím, že pokud by tyto atributy přenesl i na post předsedy KKFS, tak by Karlovarský krajský fotbalový svaz byl v dobrých rukou.

Jaroslav Rokos, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné, právního nástupce, a. s.

Jaké máte zkušenosti s fotbalem na krajské úrovni?

Díky spolupráci a průběžným kontaktem s většinou klubů v celém regionu znám jejich problémy. V rámci KKFS jsem několik let působil v Komisi mládeže, kde jsme převážně řešili vzdělávání trenérů mládeže, nábory, termínové listiny atd. V tomto období jsme s tehdejším sportovním ředitelem FK Baník Sokolov stáli u zrodu myšlenky „Létajících trenérů“, což jsou praktické ukázky tréninků přímo na hřištích klubů včetně krátkých seminářů. Tento projekt si následně vzalo za svůj Oddělení vzdělávání trenérů FAČR a stal se celorepublikově velmi úspěšným. V neposlední řadě jsem mnoho let hrál divizi za Baník Sokolov a později krajský přebor mužů za Baník Královské Poříčí.

Jaké zásadní změny v případě zvolení chystáte a už máte představu, jak by vypadalo složení Výkonného výboru KKFS?

Jak jsem již avizoval, nemyslím si, že vše je v kraji špatně. Je potřeba navázat na stávající práci a servis klubům. Spíš bych jako funkcionář klubu byl ve střehu u tvrzení typu: chceme změnu, ale nevíme vlastně jakou? Dnes je slovo změna společenskou poptávkou. Na základě výsledků v jednotlivých okresních svazech je zřejmé, že ve výkonném výboru našeho kraje dojde do určité míry k personální obměně. Osobně vnímám obměnu pozitivně, poněvadž je potřeba do vedení kraje „vnést nový, svěží vítr“ zejména osoby s nápady a energií. Záměry a programové změny chceme konzultovat s jednotlivými OFS a kluby.

Po změnách kluby volají i v příslušných komisích KKFS, zejména pak v komisi rozhodčích, která byla a je v posledních letech hodně kritizována…

Nejprve obecně, jednotlivé komise bychom razantně měnit nechtěli, poněvadž od klubů KKFS nevnímáme zásadní negativa. V komisi disciplinární, mládeže, sportovně-technické pracují předsedové a členové, které považujeme za odborníky a svou práci doposud vykonávali kvalitně, a zároveň chceme komisím dát prostor pro změnu. Změnu připravujeme v Odvolací a revizní komisi. Samostatnou kapitolou je zmíněná Komise rozhodčích, kde od klubů vnímám invektivy a máme připravené kontrolní mechanismy. Zejména případně jmenovaný předseda Komise rozhodčích bude zodpovědný za bezproblémové a objektivní fungování komise. Vedle delegování rozhodčích na jednotlivá utkání bude dalším hlavním cílem zvýšit počet rozhodčích v kraji, a to aktivním a kontaktním náborem.

Rozhodčí však budou i nadále ožehavé téma, souhlasíte?

Komise rozhodčích bude vždy třaskavé téma, ať tam bude předsedou kdokoliv. Kdybychom podobný rozhovor prezentovali za rok a Komise rozhodčích byla celá obměněná, tak stejně budou kluby, které nebudou spokojeny. Musíme si uvědomit, že rozhodčí kromě toho, že řídí utkání, se musí často rozhodnout v setinách sekundy o tom, jestli v 85. minutě nařídit penaltu, nebo ne. Je tedy logické, že vždy bude jedna strana spokojena a druhá ne, a za víkend je to zase naopak. Málokdo si ale vzpomene, kdy rozhodčí rozhodl v jeho prospěch, ale každý si pamatuje, kdy to bylo opačně. Naopak já si každého, kdo najde v sobě tu odvahu a vezme píšťalku do ruky, nesmírně vážím. Spíš bych přemýšlel, jak změnit prostředí na stadionech, jak změnit myšlení lidí, aby za každou chybou nehledali vždy jen úmysl. Když udělá chybu brankář nebo útočník, tak ho ještě povzbudíme, ale když ji udělá rozhodčí, stane se okamžitě nepřítelem celého stadionu.

Listina kandidátů pro VH KKFS

Předseda VV KKFS

Provazník Tomáš (navržen: OFS Cheb, FC Cheb, TJ Jiskra Plesná, FK Skalná, Baník Královské Poříčí, TJ Sokol Citice, Jiskra Aš); Krondl Václav (navržen: TJ Olympie Hroznětín, Lokomotiva Karlovy Vary, FK Merklín, FC Slavia Karlovy Vary, FK Nejdek, Baník Vintířov, OFS Karlovy Vary, Baník Union Nové Sedlo).

Člen VV KKFS za komoru OFS

Kozel Slavomír (navržen: OFS Cheb); Rod Jan (navržen: OFS Sokolov); Štípek Stanislav (navržen: OFS Karlovy Vary); Nedbalý František (navržen: OFS Karlovy Vary).

Člen VV KKFS za komoru klubů

Provazník Tomáš (navržen: FK Baník Sokolov, z. s., FK Baník Sokolov 1948 s.r.o., FC Cheb); Kozel Slavomír (navržen: FC Cheb, Jiskra Aš, TJ Rozvoj Trstěnice, FC Viktoria Mariánské Lázně, FK Skalná,TJ Jiskra Plesná); Bursík Pavel (navržen: TJ Olympie Hroznětín); Prokop Luboš (navržen: TJ Sokol Chyše); Palla David (navržen: FK Baník Sokolov, z.s.); Kolesnáč Marián (navržen: FK Loket); Makovec Jan (navržen: TJ Rozvoj Trstěnice, Baník Královské Poříčí, FK Olympie Březová, TJ Sokol Citice, Jiskra Aš, TJ Jiskra Plesná, FK Skalná, FC Cheb, FC Viktoria Mariánské Lázně).

Člen ORK KKFS

Wolf Petr (navržen: FK Ostrov); Novotný Josef (navržen: FC Cheb); Hadravská Martina (navržen: TJ Spartak H. Slavkov); Kolesnáč Marián (navržen: FK Loket); Sýkora Václav (navržen: FK Hvězda Cheb); Bouše Václav (navržen: FC Slavia Karlovy Vary).

Jak těžké bude zvládnout už tak napjatou atmosféru, která ve fotbalovém prostředí napříč republikou panuje, když kluby volají po obměně složení jak OFS, tak KKFS, a to od základu?

Dle mého názoru je situace mnohdy až démonizovaná. Valné hromady jsou svobodné a demokratické, kde je systém dopředu přehledně nastavený pro všechny kraje a okresy stejně. Je na svobodném rozhodnutí jednotlivých klubů, resp. delegátů, komu věří a vysloví svou podporu pro nadcházející období. Je potřeba si uvědomit, že po volbách najede běžný provoz, kdy zejména sportovně-technické komise a disciplinární komise se budou muset scházet každý týden a řešit klubovou problematiku. Bude však potřeba zbořit nastavené bariéry, které se v rámci dlouhého čekání podařilo některým osobám vytvořit. Nechci nikoho obviňovat, ale to, co se kolem volební valné hromady v současnosti děje, je pro mě trochu za hranou. Vnímám, že je tu projekt F-evoluce a v zásadě se mi líbí i některé věci, s kterými do fotbalu přichází. Ale co mi vadí, je fakt, že jakmile nejdete s nimi, tak jste automaticky nepřítel. Projekt F-evoluce, spolu s jím podporovanou facebookovou stránkou ´Fotbal v Karlovarském kraji´, staví mě a ostatní, kteří mě podporují a nejsou zapojeni přímo do F-evoluce, do špatného světla. Mojí snahou bude kluby spojovat a nikoliv mezi nimi stavět zeď ve smyslu ´Pokud nejsi s námi, tak jsi proti nám.´

Napomohla tomu kauza Romana Berbra, která prolomila několikaleté mlčení, čímž se odstartovalo očištění českého fotbalu, ale samozřejmě nic není tak jednoduché, jak se zdá, jelikož se musí dodržovat platné stanovy FAČR…

Kauza Romana Berbra byla určitě spouštěčem mnoha aktivit za očištění fotbalu a podle dosavadních výsledků je zřejmé, že někde ke změnám dojde a jinde zase ne. Je přeci logické, že jsou okresy, které jsou se svým předsedou spokojeny a nemají důvod ke změně jen proto, že se tu objevila kauza okolo Romana Berbra. To je to, co mě na celé věci mrzí, že všichni lidé, kteří v uplynulých letech pracovali pro fotbal, jsou ocejchováni jako ti špatnía že se musí za každou cenu dělat změna. Já s tímto nesouhlasím. Myslím si, že i v uplynulých letech ve fotbale pracovali lidé slušní a pracovití, kteří odváděli spolehlivou práci 3–4 volební období. Je jen na samotných klubech, aby si vyhodnotily uplynulá období a podle toho si zvolily vedení svého okresu.

Navíc po odchodu Berbra z fotbalové scény právě jeho příznivci přešli rychle na druhou stranu, s cílem udržet se i nadále na vlivných postech…

Souhlasím, že některé příběhy jsou úsměvné. Dokonce i někteří dnešní propagátoři F-evoluce v našem kraji zapomněli na svou historii. S Romanem Berbrem jsem se zejména na půdě Ligového výboru LFA několikrát potkal a zároveň jsem s ním jednal v souvislosti výkonu mé funkce na Baníku. Nebudu nyní tvrdit, že jsem ho neznal. V LFA se řešila s FAČR poměrně důležitá témata, např. zrušení soutěže juniorských týmů, rozšíření ČFL, VAR. Vždy jsem se snažil „dělat“ fotbal, a zejména fotbal mládežnický, což je naše programová priorita, abychom společně zastavili negativní trend poklesu mládežnické základny a vraceli fotbalu kredit, který si zaslouží.

Může být vaší výhodou, že máte letité zkušenosti z fotbalového prostředí na republikové úrovni?

Mnohaleté zkušenosti z profesionálního fotbalu, řízení ligového klubu a Komise mládeže FAČR považuji za důležité v rámci výkonu funkce předsedy našeho kraje. Díky nim si dokážu vytvořit nadhled pro potřeby řízení kraje. Dalším důležitým faktorem jsou kontakty na FAČR. V poslední době se objevuje spousta článků, které komentují dosud proběhlé valné hromady, a docela mě zaujal jeden z článků pana Mádla, kdy náš kraj označuje jako trochu méně důležitý, což mne a kolegy uráží. Za méně důležité nás považuje jen proto, že na velkou valnou hromadu pojedou za náš kraj, v uvozovkách, jen 4 zástupci. Bohužel pro nás, jsme opravdu takto celorepublikově vnímáni, jsme malý kraj, máme pouze 3 okresy. Dle mého názoru jsme stejně důležití jako ostatní. Proto považuji velmi dobré kontakty, které jsem si za uplynulé roky na FAČR vytvořil, jako obrovský benefit a mohu slíbit, že v případě zvolení do funkce předsedy KKFS bude můj hlas hodně slyšet.

Vy sám již působíte na několika pozicích, ať už ve vedení Baníku či v Zastupitelstvu města Sokolov. Dá se tedy v případě předsednictví v KKFS vše časově skloubit?

Časově ani pracovně v tomto problém nevidím. V uplynulých čtyřech letech jsem působil jako člen Ligového výboru LFA a vše se dalo zvládnout. V Sokolově několik volebních období působím jako zastupitel a radní. Z pozice zastupitele a zejména radního si po několika letech odnesete cenné zkušenosti, jak funguje samospráva, a spoustu návazností v rámci fungování města. Tyto zkušenosti jsou určitým benefitem, který mohu využít, a klubům s jejich problémy pomoct.

V Karlovarském kraji fotbalová kvalita poslední roky znatelně pokulhává. Máte recept na to, jak ho fotbalově znovu zkvalitnit?

Karlovarský kraj je nejen ve fotbale, ale v důležitějších segmentech na posledních příčkách. Nižší fotbalová úroveň není otázkou posledních let, ale je dlouhodobou záležitostí. Jak jsem zmiňoval, potenciál vidím v mládeži, a to zintenzivněním náborů, navýšením počtu hráčů mládeže, vzděláváním trenérů mládeže a v postupném zlepšování infrastruktury. Používám na klubu jednoduchou frázi: dobrý trenér má v kategorii dost hráčů, špatný trenér nikoliv. V rámci kampaně jsem se potkal nejen s funkcionáři, ale i s trenéry mládeže, kteří projevili zájem o další vzdělávání, a touto cestou bychom se chtěli vydat. Je nutné říci, že jen poctivou a tvrdou prací se dá nastavený trend buď změnit, nebo negativní vývoj aspoň zpomalit.

To se týká i mládeže, když nejen malé, ale i velké kluby horko těžko dají dohromady jeden tým mládeže, čímž dochází k masivnímu spojování týmů, což se pak také odráží i v kvalitě samotných soutěží…

Rovnice je poměrně jednoduchá: nízká hráčská základna = menší výběr, méně talentů, méně hráčů pro nejnižší soutěže, zvyšování průměrného věku hráčů… Proto jsem zastáncem náborové osvěty, vzdělávání trenérů mládeže se zaměřením na kvalitu tréninku, navození atmosféry a emocí, vytváření podmínek pro trénink, kvalitu hřišť a míčů. V rámci kraje jsou menší a střední obce, které s mládeží pracují velmi dobře a naplní potřebné kategorie. Zároveň vidíme i příklady větších měst, která mají problém kategorie naplnit. Tím se nechci žádného klubu dotknout. Dnešní online doba – Facebook, Instagram, počítačové hry – nám v situaci nepomáhá. Dalším negativním a již poměrně významným faktorem je situace COVID-19. Mám obavy, kolik hráčů mládeže a trenérů si již zvyklo na život bez fotbalu a kolik se jich vrátí. Nebudeme si nic nalhávat, dlouhodobě fotbalu škodí mediální obraz různých kauz včetně poslední s Romanem Berbrem. Proto je potřeba od nejnižších pater fotbalu až po předsedu FAČR pracovat na zlepšení obrazu fotbalu. Dále je potřeba určitého úspěchu, např. na letním mistrovství Evropy, což má přidanou hodnotu právě ve zvýšeném zájmu o fotbal.

Je to dáno také i tím, že kluby se chtějí vyhnout vysoké pokutě, pokud nemají mládežnický tým. Jak v tomto ohledu můžete klubům pomoci?

Ve spojování mládežnických týmů osobně potenciál nevidím. Těmito kroky si právě snižujeme členskou základnu. Je potřeba o popsaných problematikách s kluby diskutovat a zejména to nevzdávat. Krajský svaz může určitě pomoci materiálně a lektorsky. Za jednotlivé kluby však práci svaz suplovat nemůže, tzn. oslovování trenérů a funkcionářů nebo hledání partnerů.

Vesměs si kluby platí vše samy a právě vysoké pokuty řádně provětrávají už tak vyšponované finanční rozpočty, jak z toho ven?

Jednoduché řešení nemám. U vzniku kompenzačních poplatků za nedostatek mládežnických kategorií jsem nebyl. Nicméně kompenzační poplatky do určité míry mají svůj význam, aby se vytvářel tlak na udržení mládežnické základny. Některé kluby kladou logicky největší důraz na A-týmy a mládež neřeší, což je také špatně. Čím vyšší soutěž chcete s klubem hrát, tím náročnější je úsek mládeže na řízení a organizaci. Nicméně vyjádření po vzoru: „Když nemáš mládež, tak danou soutěž nehraj,“ vidím v dnešní době jako krátkozrakou. Systémem kompenzačních poplatků se budeme určitě zabývat.

Pokud byste byl zvolen, tak vás určitě čeká náročné čtyřleté období, jste na to připravený?

Pokud nám kluby a výkonné výbory okresních svazů vysloví podporu, čeká nejen mne, ale celý výkonný výbor náročné pracovní období. Myslím, že s týmem lidí okolo sebe jsem schopen našemu kraji přinést spoustu poctivé práce a také posun v určitých činnostech KKFS pro kluby našeho regionu. Je to pro mne manažerská a funkcionářská výzva, které se nebojím.