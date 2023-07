„Z pohledu diváka to bylo rozhodně velice atraktivní utkání, ale pro nás trenéry už tolik ne, hlavně směrem dozadu,“ pousmál se trenér Viktorie Aleš Zach. „V úvodních dvaceti minutách byl soupeř lepší a zaslouženě se ujal vedení. Březová byla agresivnější, důraznější, lépe kombinovala. Pak jsme se ovšem zlepšili a vyrovnali,“ popisoval trenér obraz hry v úvodním půli.

Březová však po změně stran odskočila na rozdíl dvou gólů. „Paradoxně jsme dostali dva totožné góly po několika šancích, které jsme si vytvořili, ale neproměnili je,“ posteskl si kouč Viktorie. Jeho tým následně vsadil všechno na jedinou kartu a v závěru dokázal skóre srovnat. „Šli jsme do rizika, stáhli hru na tři obránce a chtěli s výsledkem ještě něco udělat, což se nám nakonec povedlo,“ kvitoval Aleš Zach morálku svého bojovně laděného mužstva.

Ale v prodloužení Olympie znovu udeřila, penaltu proměnil Dan Martinec. „Nesmyslná penalta, takhle do toho náš hráč nemůže jít,“ zlobil se kouč Mariánských Lázní na viníka „desítky“. „Pak jsme dostali stejnou možnost i my, ale pokutový kop jsme bohužel zahodili,“ kroutil hlavou. „Kluky však musím pochválit za to, jak zbytek prodloužení odjezdili. Nevzdali se a skóre se nám nakonec podařilo otočit a zvítězit,“ liboval si pětačtyřicetiletý kormidelník.

Fotbalisté Mariánských Lázní tak generálku na soutěž zvládli vítězně, a teď už se připravují na první kolo nového ročníku divize A, v němž v sobotu od 10.15 vyzvou Aritmu, kterou na konci března dokázali udolat těsně 1:0. Březová, která hraje divizní skupinu B, začíná letošní sezonu nedělní konfrontací (výkop ve 14 hodin) na hřišti zálohy Admiry Praha.

MOL Cup, předkolo: FK Olympie Březová - FC Viktoria Mariánské Lázně 4:5 po prodloužení

Poločas: 1:1. Branky: 10. a 94. D. Martinec, 61. Kravar, 67. Číž – 36. a 100. Daniel Skopový, 90. a 110. Marek Skopový, 86. Holub. Rozhodčí: Hányš – Hoch, Talpáš. ŽK: 4:3 (29. T. Martinec, 29. D. Martinec, 35. Hašek, 90+2. Hudec – 45. Cinkanič, 89. Štůla, 115. Renza). ČK: 100. D. Martinec, 120. Kursa (oba Březová). Diváci: 160. Sestava FK Olympie Březová: T. Martinec, Hudec, Hašek (76. Dočkal), D. Martinec, Kursa, Lattisch (62. Hruška), Neudert, Veselý (89. Poupě), Číž, Kravar, Vokáč (89. Chyla). Trenér: Marek Kratochvíl. Sestava FC Viktoria Mariánské Lázně: Gembický (46. Hinterholzinger) – Dvořák, Cinkanič, Šimek (46. Marek Skopový), Hošek (46. Brož), Holub, Kapolka (46. Štůla), Pěček (46. Buršík), Renza, Daniel Skopový. Trenér: Aleš Zach.

