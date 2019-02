Souš, Ostrov – Až třetí pokus byl pro ostrovský FK v rámci letních galejí neúspěšný. Fotbalisté Ostrova po výhrách nad Chomutovem a Žatcem tentokrát vyšli ´bodově´naprázdno, když v předkole MOL Cupu neuspěli na půdě Baníku Souš, kde prohráli 2:4.

Logo FK Ostrov | Foto: FK Ostrov

Do pohárového utkání nastupovala v roli favorita Souš, která je dlouholetým účastníkem divizní skupiny B, o síle soupeře dobře věděli i v Ostrově.

„Do utkání jsme nastoupili s určitým respektem k soupeři, jelikož jsme se se Souší už střetli v zimní přípravě a prohráli jsme vysoko 5:0. Tentokrát jsme si ale věřili mnohem více, věděli jsme, že první dvě přípravná utkání jsme hráli dobře. Navíc mužstvo jsme oproti zimě posílili, takže jsme šli do utkání s tím, že nemáme co ztratit a můžeme se porovnat s mužstvem, které hraje kvalitní divizní fotbal, s hráči, kteří okusili většinou vyšší soutěže," vypočítával své poznatky o soupeři ostrovský trenér Ivan Filip.

V samotném utkání se poprvé měnil ukazatel skóre již v 10. minutě, kdy poslal domácí do vedení přesnou hlavičkou kapitán Václav Štípek. Pro ostrovské barvy bylo ještě hůře, to když ve 14. minutě navýšil rozdíl ve skóre po rohovém kopu Dominik Nobst. Poté se osmělili i Ostrováci, přesněji Tomáš Jílek, ale jeho dva střelecké pokusy správný cíl nenašly.

Stoprocentní šanci pak zazdil ve 23. minutě ostrovský útočník Milan Novotný, který upaloval sám na branku domácího výběru, ale taktéž bez brankového efektu. Ostrov měl velice kvalitní desetiminutovku, kterou však nedokázal využít alespoň k vstřelení jedné kontaktní branky. Co se nepovedlo Ostrovákům, povedlo se na straně druhé. Jak se říká, nedáš, dostaneš. Ve 27. minutě navýšil ukazatel skóre na rozdíl tří branek z diskutabilního postavení v ofsajdové pozici Luboš Koubek. Ostrovu se do konce prvního poločasu podařilo přiblížit svému soupeři na rozdíl dvou branek, když ve 44. minutě zkušeně přehodil zpoza šestnáctky domácího brankáře Jakub Diviš.

Nástup do druhé půle měli hráči z Ostrova raketový, v 50. minutě uklidil balon podruhé do branky Souše po centru Daniela Horvátha a následné parádní střele Jakub Diviš. Po vstřelené brance přidali Ostrováci na obrátkách, což Souši dělalo nemalé problémy. V 65. minutě nastřelil tyč domácí svatyně Milan Novotný a i další šance v podání týmu z Krušných hor zůstaly nevyužity. S vidinou vyrovnání Ostrov otevřel hru, čehož využila Souš v 85. minutě ke vstřelení čtvrté branky, když se do střeleckých statistik zapsal střídající Karel Christof.

„I když jsme prohráli, tak kdo byl na utkání, musí potvrdit, že jsme hráli kvalitní fotbal a zvláště v druhém poločase jsme byli lepší než soupeř. Navíc za stavu 3:2 nastřelil Milan Novotný tyč. Branku na 4:2 jsme obdrželi až na konci utkání, kdy jsme otevřeli více hru, abychom mohli vyrovnat. Jediná naše slabina byla v řešení stardardních situací soupeře, na tom musíme zapracovat všichni," podotkl k předkolu MOL Cupu Filip. Ostrováky nečeká žádný odpočinek, ba naopak, pořádná fotbalová dřina.

„Ve středu 27. července od 18.00 hodin přivítáme na hlavním hřišti v Ostrově v zajímavém souboji divizní 1.FC Karlovy Vary. V tomto utkání chceme vyzkoušet další hráče, kteří se nedostali tolik do hry."

Baník Souš – FK Ostrov 4:2 (3:1). Branky: 10. Václav Štípek, 14. Dominik Nobst, 27. Luboš Koubek, 85. Karel Christof – 44. a 50. Jakub Diviš. Rozhodčí: Musil – Žáková, Aubrecht. Bez karet. Diváci: 120.

Baník Souš: Unger – Pátek, Junek, Johana, Popelka – Nobst, Hynek (87. Zápotocký), Bíro (77. Christof), Koubek (64. Matyáš) – Da Silva, Štípek. Trenér: Pavel Koutenský.

FK Ostrov: Süttö – D. Horváth, Glanc, Tolar, Tomáň (59. Nýber) – Jílek, J. Horváth, Pachta, Kobera (77. Wolf) – Diviš, M. Novotný (75. Klaus). Trenér: Ivan Filip.