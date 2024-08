Fotbalisté Ostrova si plně užívají úspěšný vstup do nové sezony ve 4. české…

„Utkání z naší strany nebylo dobré,“ přiznával Přerost, že tentokrát nebyl výkon ideální. „Od začátku působili domácí živěji a důrazněji, čímž si po celé utkání vytvořili herní převahu a využili ji. My výsledkově drželi krok v prvním poločase a vytvořili si tři zajímavé příležitosti,“ řekl kouč Slavie k prvnímu poločasu, který skončil bez branek. Hned v úvodu druhého poločasu však slávisté kapitulovali, když ve 47. minutě poslal rezervu Plzně do vedení Radek Büchner.

„Bohužel na začátku druhého poločasu jsme inkasovali a domácí ovládli hru a přidali další dvě branky,“ připomněl Přerost ještě dvě branky, které měli v závěru derby na svědomí domácí Ondřej Růžička a Ondřej Šádek.

„My byli bojácní a nepodali jsme výkon, který by stačil na body. Do dalšího utkání musíme výkon hodně zlepšit,“ podotkl závěrem Přerost. V dalším kole se představí jeho výběr v domácím prostředí, a to v neděli 1. září od 13.30 hodin, kdy bude hostit rezervu Pardubic, která se drží na pátém místě a Slavia na ni ztrácí tři body.

Podstatně hůře je na tom kategorie U17, která ve 2. české lize dorostu na své první body stále čeká. Ta po prohře s Táborskem 1:2 neuspěla v derby s Plzní, s kterou prohrála 1:4.