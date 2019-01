Karlovarsko - Bochovská rezerva si dojela pro půl tuctu branek do Dalovic, Otročín pak vyhořel v derby s Krásným Údolím

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

Čtrnácté kolo. To měla o víkendu na programu okresní fotbalová IV. třída. A tradičně bylo hodně zajímavé. Vůbec se v něm nevedlo vedoucí dvojici.

Lídr tabulky, bochovská rezerva, zamířila k souboji rezervních týmů do Dalovic a tam řádně zaplakala nad výdělkem. Inkasovala totiž šest branek, i přesto však získala titul podzimního mistra nejnižší fotbalové soutěže okresu Karlovy Vary.

Druhý v pořadí Otročín pak nezvládl derby na půdě Krásného Údolí, kde si na své konto připsal těsnou porážku. Ale ani to nemusí Otročín nějak moc mrzet, přezimuje totiž na druhé příčce s jednobodovou ztrátou právě na Bochov B. Třetí příčka patří dalovické rezervě, která se bodově dotáhla na Otročín, takže i ona ztrácí na vedoucí příčku pouhý jeden bod.

Čtvrté Dvory pak vyválčily hodně důležitý bod na půdě bečovské rezervy, kde už prohrávaly dvoubrankovým rozdílem. Nakonec z toho byl nerozhodný výsledek, který je udržel na dostřel medailovým pozicím.

To nejlepší nakonec, dalo by se říci. Souboj o poslední, osmou příčku, který fotbalový los nasměroval do Údrče, kde se představila Olšová Vrata, nesl všechny znaky boje o každý milimetr travnaté plochy. Nejen pořádná přestřelka v podobě jedenácti branek, ale také devět žlutých a dvě červené karty. Už jen tato bilance hovoří za vše. Nakonec se z těsné výhry radovala Údrč, která tak udržela Olšovky na poslední příčce.

Údrči tak patří podzimní sedmá pozice. Na šesté přezimuje Bečov B a na páté pak Krásné Údolí.

IV. třída, 14. kolo:

Kr. Údolí – Otročín 2:1 (0:0). V obecním derby padaly branky až po změně stran. V dresu domácích se střelecky prezentovali Milan Korunka a Vladimír Hudec, za hosty pak korigoval ukazatel skóre do konečné podoby Filip Beníšek. Rozhodčí: Milan Karban. ŽK: 3:3. ČK: 0:1.

Bečov B – Dvory 4:4 (3:1). Domácí ovládli první půli, když se postupně trefili do branky soupeře Petr Káva, Josef Havlovic a Tomáš Borek, za hosty pak skóroval Antonín Moravec. Po změně stran pak přidal Bečov čtvrtou trefu Martinem Havlovicem, hosté však kontrovali dvěma góly z kopaček Adriana Bošiaka a jedním Václava Kohlíčka. Rozhodčí: Milan Karban. ŽK: 1:3. ČK: 0:1.

Údrč – Ol. Vrata 6:5 (4:1). Domácím zajistil v první půli vedení přesnou ranou Petr Hebert, za hosty však záhy srovnal Jiří Mencl. Pak dvěma góly v podobě čistého hattricku opět strhl vedení na stranu domácích střelecky disponovaný Petr Hebert. Poločasový stav pak stanovil domácí Martin Chytka. Po obrátce stran snížil nejprve hostující Pavel Karban a na jednobrankový rozdíl upravil jeho spoluhráč Martin Hataš. Pátou branku domácích pak přidal Martin Chytka, hned nato snížil na rozdíl jediné branky přesným zásahem David Hlavín. Domácím poté navrátil dvoubrankové vedení Antonín Rendla. Poslední brankové slovo si však vzali v závěru duelu hosté, za které skóroval Josef Karban. Rozhodčí: Robert Botoš. ŽK: 4:5. ČK: 1:1.

Další výsledek: Dalovice B – Bochov B 6:0 (2:0). ⋌